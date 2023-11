El sindicat Manos Limpias ha presentat aquest divendres una denúncia davant la Sala Penal del Tribunal Suprem contra el president del Govern Pedro Sánchez per un presumpte delicte d'usurpació de funcions en entendre que amb la llei d'amnistia vulnera la separació de poders perquè envaeix competències pròpies del poder judicial.

Arxiu - El secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez @ep

En la denúncia, el secretari general del sindicat, Miguel Bernad , apunta que també va contra la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz ; el ministre de Presidència, Félix Bolaños ; el diputat del PSOE Óscar Puente ; el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán ; i l'eurodiputada socialista Irache García Pérez com a col·laboradors necessaris al delicte.

Alhora, sol·licita al Suprem la suspensió cautelar d'aquesta llei d'amnistia --que fins ara ni tan sols s'ha registrat al Congrés dels Diputats per falta d'acord entre PSOE i Junts-- i adverteix que aquesta mesura "no suposa envair en aquest cas competències de l'Executiu" perquè s'està usurpant, "furtant competències del poder judicial".

En cinc pàgines assenyala que el PSOE per poder formar Govern després de les eleccions generals necessita el suport d'ERC i Junts, i que el líder d'aquesta darrera formació "el pròfug de la Justícia Carles Puigdemont" imposa una llei d'amnistia i un referèndum d'autodeterminació a Catalunya.

Manos Limpias explica que amb aquestes condicions, el PSOE inicia "una campanya enganyosa" en mitjans per transmetre a la societat espanyola la idea que l'amnistia "té cabuda a la Constitució" i que "caldria ser generós amb vista a la concòrdia" .

Per al sindicat, aquesta justificació per a l'amnistia "suposa un gran frau de llei" perquè s'apel·la a "una falsa concòrdia de les institucions": "Aquesta justificació és totalment falsa i fraudulenta ja que l'acord sobre l'amnistia es basa en un bescanvi o moneda de canvi, això és els set vots del partit Junts necessaris per a l'elecció del denunciat com a president del Govern”.

EFECTES



Indica que aquesta amnistia tindrà una sèrie d'efectes atès que suposa "la usurpació d'atribucions judicials" i assenyala així que desautoritza i deixa sense efecte la sentència del Suprem sobre el 'procés', les ordres de cerca i captura del magistrat Pablo Llarena sobre Puigdemont , el judici contra els líders independentistes que van malversar cabals públics per al referèndum il·legal, i les causes obertes a l'Audiència Nacional contra CDR i Tsunami Democratic.

A més, indica que col·lateralment té dues conseqüències: una vulneració del principi d'igualtat de tots els espanyols davant de la llei i "una vulneració del principi de separació de poders de l'article 117 CE que estableix que la Justícia correspon únicament als jutges".