Un grup de persones s'han concentrat aquest divendres a la tarda al carrer Ferraz de Madrid, on se situa la seu nacional del PSOE, per protestar per l'acord dels socialistes amb ERC i la futura llei d'amnistia de cara a la investidura del candidat a la Presidència del Govern, Pedro Sánchez .

Arxiu - Un agent de Policia espera a l'entrada de la seu del Partit Socialista (PSOE) al carrer Ferraz on es desenvolupa una reunió de l'Executiva Federal del PSOE, el 16 d'agost del 2023, a Madrid (Espanya). - Diego Radamés - Europa Press - Arxiu

La concentració que ha arrencat cap a les 19.00 hores, la convocatòria de la qual ha sorgit en les últimes hores a les xarxes socials i ha estat recolzada per organitzacions contra el nacionalisme català com 'Dolça Catalunya', ha reunit un grup de persones portant banderes d'Espanya i amb crits com 'Pedro Sánchez a presó'.

La Policia Nacional ha tallat el carrer Ferraz, a l'altura de Bon Suceso, abans de la seu del PSOE a Ferraz , on s'han concentrat els assistents per protestar contra el pacte amb ERC que inclou, entre altres mesures, una llei d'amnistia que afavoriria els processats del 'procés' català, el traspàs de les competències de Rodalies o la condonació de fins a 15.000 milions d'euros de deute del Fons de Liquidesa Autonòmica (FLA) a Catalunya.

La protesta ha estat recolzada pel vicepresident de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo, de Vox, que ha expressat en xarxes socials que "als espanyols ens queda molt per dir als carrers". "Em diuen alguns madrilenys que s'ha quedat una bona tarda per fer una passejada per Ferraz a les 19.00 hores. Seria una pena ser a Madrid i no anar-hi", ha escrit.