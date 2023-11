Arxiu - L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont

El PSOE ha allunyat la possibilitat d?aconseguir un acord amb Junts sobre la llei d?amnistia aquest divendres després dels intercanvis mantinguts al llarg del dia entre el secretari d?Organització, Santos Cerdán , que s?ha desplaçat a Brussel·les il?expresident de Catalunya Carles Puigdemont . Segons han indicat fonts de la negociació "avui és aviat" per segellar un acord entre les dues formacions que doni llum verda definitiva a la investidura de Pedro Sánchez i per tant assenyalen que si necessiten seguir negociant els propers dies ho faran.

En aquest sentit han confirmat que al llarg del matí s'han produït trucades i intercanvi de papers entre Cerdán i Puigdemont. Tot i això necessiten que, encara que el dirigent socialista va estar presencialment a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les igual que l'expresident, no s'ha produït encara una reunió presencial entre tots dos.

D'altra banda, pel que fa als punts que estan entorpint l'acord, les fonts consultades assenyalen que no hi ha noms propis sobre la taula i que els retards es produeixen per la complexitat tècnica de les discussions. Qualsevol canvi que s'apliqui requereix el consell de juristes i això alenteix els avenços, assenyalen.

En tot cas necessiten que les converses continuen en marxa, no s'han parat, ni de bon tros s'han trencat i continuaran aquesta tarda a la capital belga. Tot i que admeten que les converses s'estan allargant, asseguren que hi continua havent possibilitats d'acord i tenen temps per endavant.

Apunten a més que al llarg del temps que porten negociant mai no hi ha hagut textos tancats. N'hi ha, això sí que estan en un estat avançat, encara que insisteixen en la complexitat tècnica dels documents que dilata molt cada intercanvi. Així mateix, rebutgen parlar d'una data concreta per arribar a un acord.

EL CAS VOLOH I L'ACORD AMB ERC

Segons han apuntat fonts pròximes a Junts, la causa 'Voloh', en què està investigat el cap de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay , és un dels elements que està dificultant un acord sobre l'abast de la llei d'amnistia que negocien el PSOE i els Junts.

Les mateixes fonts expliquen que Junts vol incloure els afectats per l'operació 'Voloh' de presumpte desviament de fons a l'independentisme, entre els quals Alay, que és la mà dreta de Puigdemont.

Un altre dels aspectes que retarda l'acord és el pacte signat entre el PSOE i ERC, que ha estat un bàlsam per als republicans en aconseguir grans conquestes per a l'independentisme, com el traspàs de Rodalies, la condonació de deute del Fons de Liquidesa Autonòmic (FLA) i punts clau de la Llei d'Amnistia. Tot i això, aquest èxit per als republicans ha molestat els de Junts, que temen perdre protagonisme a la carrera per liderar l'independentisme i que, per tant, haurà de buscar algun 'gol' important en les negociacions per no quedar per darrere dels seus rivals .

DATA D'INVESTIDURA?

Mentre segueixen les negociacions, el rellotge avança amb l'horitzó del 27 de novembre , el dia que finalitza el termini per evitar la celebració d'unes noves eleccions generals.

La Mesa del Congrés ha aprovat aquest divendres, amb l'abstenció del PP, habilitar els dissabtes i els diumenges fins al 27 de novembre per si aquests dies són necessaris per celebrar sessions plenàries d'investidura, cosa que ja va passar amb Mariano Rajoy el 2016 i amb Pedro Sánchez el 2020.