Demana a la militància del PSOE que "espatlli el mandat" electoral i voti 'sí' a la consulta: "La democràcia és saber perdonar". EP

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat que la llei d'amnistia, condició dels independentistes per recolzar la investidura de Pedro Sánchez, és "una convocatòria a la concòrdia" i ha considerat que el PP l'hauria de recolzar, com els socialistes "van donar suport sempre temes d'Estat", alguns "molt més difícils" com la lluita contra el terrorisme d'ETA, quan eren a l'oposició.

A més, ha reivindicat que el PSOE vol "compartir un futur juntament amb Catalunya" perquè "creu en la democràcia" espanyola, "una de les millors del món".

En aquest sentit, ha demanat a la militància del PSOE que vaig votar un 'sí' "com una casa" a la consulta sobre el pacte per a la conformació de Govern a Espanya, per "recolzar" així "el mandat dels electors", que , ha subratllat, "sabien que per formar un govern havíem de formar acords".

"La democràcia és generositat, és retrobament, és saber perdonar i tornar a parlar", ha defensat durant la seva intervenció a l'acte 'Vota Sí. Per un Govern Progressista i una Espanya Plural', organitzat pel PSPV-PSOE aquest divendres a València, en què ha intervingut amb el secretari general del PSPV, Ximo Puig, i la ministra de Ciència i Innovació en funcions, Diana Morant, entre d'altres.

En aquesta línia, l'expresident socialista ha afirmat que els 178 diputats necessaris per tirar endavant la investidura i, també, la llei d'amnistia "no estan elegits pel maligne", sinó pels "ciutadans d'aquest país" i els que "representen la sobirania a les Corts Generals".

Rodríguez Zapatero ha fet broma, en aquest sentit, sobre les advertències de la dreta de la "fi d'Espanya i de la Constitució", després d'assegurar que auguren "la fi del món" amb la formació d'un govern progressista.

Tot i això, ha recalcat que "l'únic que finalitza és l'expectativa de la dreta de governar, perquè no governarà aquesta legislatura", per la qual cosa ha instat el PP a "acceptar la seva derrota". "No és la fi de res, només dels somnis de Feijoó", ha pronunciat.

"No els agrada que hi hagi un govern socialista. Abans era el sanxisme, ara és l'amnistia i, si no, seria això de la seva tia. Però el que no accepten és que hi hagi un president socialista", ha proclamat. "Per això hem de votar i recolzar el sí", ha continuat.

"Tant de bo MÉS FOTOS" COM LA DE PUIGDEMONT I CERDÁN



Sobre les crítiques al secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per la fotografia a Brussel·les amb Carles Puigdemont, en el marc de les negociacions entre els socialistes i Junts, l'expresident del Govern ha subratllat que la democràcia "és generositat, és retrobament", és saber perdonar, és tornar a parlar”.

"Tant de bo tinguéssim més fotos de gent que pensa diferent i puguin reiniciar la seva relació amb la paraula", ha expressat.

Així, ha defensat que els socialistes volen "compartir a Catalunya un futur junts" perquè "creuen en la democràcia", de la qual ha subratllat que el PSOE és un "pilar essencial". "La millor democràcia és la que es retroba", ha insistit.

A més, ha recalcat que la llei d'amnistia "és clar que serà i és constitucional", per la qual cosa ha animat la dreta a recórrer-la, "com totes" les lleis. "Quan arribi propera campanya, ho recordarem i passarà de puntetes", ha considerat.

Per això, ha cridat a "culminar la tasca" iniciada a les eleccions del 23J per renovar el govern de coalició, un executiu que "ha portat Espanya al millor moment de la seva història".

"Farem que respectin el PSOE i els nostres militants", ha proclamat. "Sempre diem que --l'amnistia-- beneficiarà tothom", ha afegit.

En aquest context, ha insistit que els socialistes "per descomptat" que volen "una Espanya unida", encara que, "abans que res", pretenen que la convivència sigui "compartida".

"Si hi ha un conflicte polític, es pot mirar cap a un costat i no fer res, o es pot tractar la solució, dialogar, reconèixer i entendre que hi ha moltes maneres de sentir-se", ha argumentat.

DEMANA AL PP QUE ACCEPTI LA SEVA "DERROTA"



En aquest punt, ha retret el PP que "no sumi" i que demani "una pròrroga" electoral. Davant d'aquesta situació, ha instat els populars a seguir l'exemple de Ximo Puig a la Comunitat Valenciana, que "com un senyor i un cavaller, va deixar governar el PP", i a "acceptar la derrota". "Que en prenguin nota", ha apuntat.

Rodríguez Zapatero ha criticat que el PP "estigui parlant tot el dia" de la llei d'amnistia quan "no la coneixen". Davant d'això, ha reivindicat que aquesta norma és "una convocatòria a la concòrdia" i ha assegurat: "El Partit Popular l'hauria de recolzar, com nosaltres donem suport als temes d'Estat quan érem a l'oposició, fins i tot temes més durs a la història d'Espanya. No vaig tenir la mateixa correspondència quan vam acabar amb ETA".

Per tot això, ha animat la militància socialista a votar un 'sí' "com una casa" a la consulta sobre les negociacions per a la formació de govern, i ha subratllat que el president del Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez , "mereix una doble confiança: primer, perquè és el nostre secretari general i perquè, a més, aquesta consulta en un exemple democràtic molt important". De fet, ha promès que continuarà recolzant Sánchez "amb la mateixa força" que durant la passada campanya electoral.