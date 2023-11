Aquesta mesura marca el començament d'una nova etapa en la relació entre els dos països, tot i que la normalització completa encara està pendent, especialment l'obertura de les duanes a Ceuta i Melilla. EP

Algèria ha decidit finalment girar full en la crisi diplomàtica oberta amb Espanya arran del suport del Govern espanyol al pla d'autonomia marroquina per al Sàhara el març del 2022, un gest que va servir per tancar alhora la crisi amb el Marroc i l'obertura de una nova etapa en la relació que encara no acaba de culminar, a falta de l?esperada obertura de les duanes a Ceuta i Melilla.

El Govern algerià ha decidit enviar un nou ambaixador a Madrid, després de trucar a consultes a l'anterior de manera automàtica després de conèixer-se la carta del president del Govern, Pedro Sánchez, a Mohammad VI en què sostenia que el pla d'autonomia marroquina és “la base més seriosa, creïble i realista" per resoldre el conflicte del Sàhara, segons ha avançat 'El Confidencial' i també ha confirmat la premsa algeriana.

Així, el Govern espanyol hauria d'acceptar properament el plàcet per al nou ambaixador algerià perquè aquest pugui assumir el seu lloc a Madrid. Amb això, es podria donar per superada una crisi que a més de la retirada de l'ambaixador va portar Alger a suspendre tres mesos després el Tractat d'Amistat ia la congelació pràcticament total del comerç entre els dos països.

Com a resultat, les exportacions al país magribí han quedat en el temps transcorregut reduïdes a la mínima expressió, amb el consegüent impacte per als ingressos dels empresaris amb interessos a Algèria. Al contrari, Algèria ha garantit en tot moment el subministrament de gas a Espanya, cosa que el Govern s'ha encarregat de posar en valor durant tot aquest temps.

Algèria, començant pel president, Abdelmayid Tebune, han mantingut un to molt crític amb Espanya, en particular contra Sánchez però també contra el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares. Alhora, el Govern espanyol ha tractat tot aquest temps de contemporitzar les crítiques i reiterar la seva voluntat de tenir "les millors relacions" amb el país, apel·lant a la discreció en els seus esforços per reencaminar la relació.

Aquests esforços haurien donat els fruits. Segons ha explicat al mitjà 'Tout sur l'Algérie' el president del Cercle de Comerç i Indústria Algerià-Espanyol (CCIAE), Djamel Eddin Buabdalá, "hi va haver contactes entre les dues parts al setembre a Nova York als marges de l'Assemblea General de l'ONU", un extrem que el Ministeri d'Exteriors espanyol no confirma, com tampoc comenta l'eventual arribada del nou ambaixador.

RETORN PROGRESSIU A LA NORMALITAT



D'acord amb l'empresari esmentat, llavors "hi va haver un acord sobre un retorn progressiu de les relacions entre Algèria i Espanya". A això hi va contribuir, segons Buabdalá, el discurs pronunciat per Sánchez davant l'Assemblea General, en què aquest no va esmentar el pla d'autonomia marroquina i es va limitar a donar suport a "una solució política mútuament acceptable en el marc de la carta de Nacions Unides i en les resolucions del Consell de Seguretat".

També ha ajudat la postura mantinguda pel Govern les últimes setmanes arran de l'atac terrorista de Hamàs contra Israel del 7 d'octubre passat i la posterior resposta israeliana bombardejant la Franja de Gaza.

Sánchez ha condemnat rotundament l'acció de Hamàs i ha reconegut el dret d'Israel a defensar-se, dins sempre del que preveu el Dret Internacional Humanitari, però també ha deixat clar que l'única via per resoldre aquesta situació passa per la materialització de la solució de dos estats i el reconeixement de lEstat palestí. La causa palestina és un assumpte clau en la política interna algeriana.

EN VESPERES DE LA INVESTIDURA



Amb tot, cal no oblidar el moment en què es produeix l'esperat desglaç amb Alger, en vigílies de la previsible investidura per a un segon mandat. La celebració d'eleccions generals a Espanya, avançades al 23 de juliol, havia generat la sensació que Algèria no faria cap pas cap a la reconciliació en espera del resultat de les urnes, potser amb l'esperança que l'eventual arribada del PP a la Moncloa suposés una marxa enrere quant a la postura respecte al Sàhara.

Un cop constatat que Sánchez seguirà per ara com a president, Algèria hauria optat per una posició més pragmàtica i enviar de tornada el seu ambaixador a Madrid. A falta d'un anunci i una explicació oficial d'aquesta decisió, cal veure si el gest diplomàtic es tradueix també en una reconciliació també a l'apartat comercial.

En aquest sentit, ja s'haurien començat a fer alguns passos, segons ressalta Buabdalà. El president del CCIAE emmarca la represa dels vols d'Air Algérie, l'aerolínia estatal, cap a Palma de Mallorca, així com l'increment de la freqüència dels vols d'Iberia entre Madrid i Alger i la recuperació del vol de Vueling entre Barcelona i Orà.

EL FULLA DE RUTA AMB EL MARROC AVANÇA PERÒ NO ES CONCRETA



Mentrestant, l'avançament electoral també sembla haver tingut un impacte en la nova etapa en la relació que va obrir la carta de Sánchez i que va quedar segellada amb la reunió que va mantenir el 7 d'abril del 2022 amb el rei alauita. La Reunió d'Alt Nivell (RAN) del febrer passat a Rabat va servir per reafirmar la voluntat dels dos governs de continuar avançant en el 'full de ruta' que s'han fixat.

Un 'full de ruta' que el Govern insisteix que està sent un èxit, emparat sobretot en les bones dades en el pla comercial, amb un augment considerable de les xifres, i també al migratori, ja que les arribades des de les costes marroquins no han experimentat el dràstic augment que s'ha registrat en altres rutes cap a Europa, com ara Itàlia o Grècia.

Tot i això, encara queden alguns aspectes importants del pactat per materialitzar. El més destacat, pel significat que té, és la reobertura de la duana de Melilla i la creació d'una de nova a Ceuta. Fins avui només hi ha hagut tres expedicions de prova, la primera en vigílies de la RAN a finals de gener, la segona el 24 d'aquell mes, i l'última el 26 de maig, en vigílies de les eleccions autonòmiques i municipals.

Des de llavors, no hi ha hagut novetats i encara que a l'entrevista concedida a Europa Press a finals d'agost Albares no va voler confirmar si l'avançament electoral i la incertesa generada pel resultat de cara a la conformació del nou Govern, el cert és que tot apunta que el calendari pactat i que mai no s'ha fet públic, ha quedat aparcat momentàniament.

Tampoc no hi ha constància d'avenços en un altre capítol que interessa sobretot a les Canàries: la delimitació de les aigües territorials de la façana atlàntica. Tots dos governs van pactar la reactivació el grup de treball ja existent i que feia quinze anys que no es reunia. Des de llavors, hi ha hagut almenys dues reunions, però no han transcendit resultats concrets.

A més, està pendent la nova visita a Rabat a què Mohammad VI va convidar Sánchez en la conversa telefònica que van mantenir abans de la RAN per justificar que no el rebés durant el seu pas per la capital marroquina. El monarca alauita no es trobava al país en aquell moment però va convidar el president del Govern a "fer properament una visita oficial" que encara no s'ha materialitzat. La imminent investidura podria aplanar el camí perquè aquesta es produís properament.