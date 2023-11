Assegura que la primera mesura que es notarà del traspàs serà la “transparència amb la informació”. EP

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, ha afirmat que el Govern rebrà més de 500 milions dʻeuros del Govern pel traspàs integral de Rodalies el 2024.

En una entrevista aquest dissabte a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha apuntat que, del total, 335 milions d'euros corresponen al dèficit tarifari del 2022 i 132,7 milions al deute del Pla d'Acció, entre d'altres injeccions.

Segons Capella, el primer que es notarà del traspàs de Rodalies a la Generalitat serà que hi haurà "més transparència amb la informació" i es tindrà més cura dels usuaris amb informació quan hi hagi incidències, segons les paraules.

Pel que fa a les incidències de Rodalies, ha dit que espera que la ciutadania entengui "que això no es resol l'endemà que la Generalitat assumeix les responsabilitats" de Rodalies.

Preguntada pel motiu que el Govern hagi acceptat ara el traspàs integral de Rodalies, ha respost que “els vots independentistes són rellevants, són importants, són necessaris perquè el senyor Pedro Sánchez pugui tornar a ser president”.

EMPRESA PÚBLICA



Sobre l?empresa pública que gestionarà Rodalies, amb un consell d?administració paritari entre la Generalitat i l?Administració General de l?Estat, ha celebrat que la participació majoritària la tingui el Govern.

En preguntar-li si el Govern té dret a veto, ha respost que no: "L'Estat té unes competències que nosaltres no tenim i en alguns trams de vies no només passa Rodalies. En aquestes vies algunes decisions d'intervenció les haurem de prendre amb algunes majories qualificades, que definiran els Estatuts".

Capella ha assenyalat que "per descomptat" garantiran els drets laborals dels treballadors de Rodalies a través d'un acord entre Renfe i la nova empresa, i ha dit que entén que els treballadors defensin els seus interessos.

DEFENSA LA NEGOCIACIÓ



La consellera ha defensat la fase de negociació en què ha entrat, segons ella, el 'procés': "A l'altra banda de la taula hi ha algú que et reconeix la teva legitimitat, que et reconeix que hi ha un xoc entre sobiranies".

Sobre que la Guàrdia Civil hagi situat la secretària general d'ERC, Marta Rovira, al centre de la investigació oberta a l'Audiència Nacional per Tsunami Democràtic, ha considerat que l'AN "ha estat una anomalia persistent en el temps amb unes conseqüències nefastes" per a determinades resolucions de conflictes".

En preguntar-li com explica que ERC i Junts pactin l'amnistia per separat, ha respost que els dos partits coincideixen en el marc general de la llei però "de vegades les solucions no són matemàtiques en dret" i tenen visions diferents.