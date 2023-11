Manifesta el respecte pels equips negociadors i els processos de decisió interns. EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha expressat la confiança que la negociació entre Junts i PSOE per a la llei d'amnistia "arribarà a bon port" i ha apostat per la discreció.

Ho ha declarat aquest dissabte després de votar a La Roca del Vallès (Barcelona) a la consulta del PSC a la militància sobre l'acord amb Sumar.

"Com he dit sempre aquestes ultimes setmanes, em reafirmo en la meva voluntat de discreció perquè les coses arribin a bon port, cosa en què confio, perquè tinguem el més aviat possible un altre cop un govern progressista a Espanya", ha afegit.

També ha manifestat el seu "respecte envers les formacions que són necessàries" per facilitar la investidura del president del Govern en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, així com els seus processos de decisió interns i els seus equips negociadors.

VALORACIÓ POSITIVA DELS PACTES AMB SUMAR I ERC



Ha fet una valoració positiva dels acords ja aconseguits amb Sumar i amb ERC i ha considerat que "la militància i el partit estarà a l'alçada d'un moment important" que representa.

"Els socialistes catalans sempre, en moments decisius per a Catalunya i Espanya, hem estat per fer un pas endavant, per avançar, i estic segur que avui sabrem estar, una vegada més, a l'alçada de les circumstàncies", ha defensat.

GARANTEIXEN ARTICULAR L'ESPANYA REAL



Per ell, aquests acords permetran garantir un "govern progressista a Espanya i un govern que articuli aquesta Espanya real, que és l'Espanya plural i diversa" i que segons Illa respon als resultats de les eleccions generals del 23 de juliol.

Ha assegurat que “els resultats de 23 de juliol són clars, especialment a Catalunya, on la gent ha dit 'no' a un govern de dreta i ultradreta i dit 'sí” a seguir treballant per la convivència i la concòrdia.

"ESPANYA ÉS UNA DEMOCRÀCIA MADURA I AVANÇADA"



Preguntat per la investigació oberta a l'Audiència Nacional per Tsunami Democràtic, ha expressat el seu respecte per totes les actuacions judicials, i ha afegit: "Espanya és una democràcia madura i avançada; millorable, però avançada".

"Respecto la feina que cadascun dels poders de l'Estat té entre mans i demano respecte a les facultats que té el poder legislatiu. Però tot el meu respecte cap a l'àmbit i el poder judicial i les decisions que pugui prendre", ha afirmat.