La votació va reflectir un suport aclaparador a la nova estratègia, amb un 86,59% de vots a favor. EP

El 86,59% dels gairebé 31.000 inscrits de Podem que van votar a la consulta sobre el nou document polític de la formació han avalat el nou full de ruta del partit, que consagra la seva estratègia al marge de Sumar i la seva promesa de no dissoldre's a la formació de Yolanda Díaz.

A més, la seva secretària general, Ione Belarra, ha exigit respecte a la formació, que no hi pot haver més vetos contra els seus dirigents i que mai no seran una "esquerra servil" amb el poder malgrat que hi ha una operació per substituir-los a l'arc progressista, davant la irrupció de Sumar.

Una posició que ha secundat la ministra d'Igualtat, Irene Montero, per denunciar que se'ls ha intentat reemplaçar Podem per un altre partit que molesti els poderosos, alhora que ha defensat que Podem està disposat a fer "soroll", a un altre missatge a Díaz, per aconseguir avenços. De fet, ha sentenciat que el "silenci" sembra "l'antipolítica" i legitima les injustícies.

Concretament, un total de 26.741 (86,6%) militants i simpatitzants han votat a favor de la nova estratègia recollit al text titulat 'La força per continuar transformant', d'un total d'un total de 30.883 inscrits que hi han participat.

Belarra ha avançat aquestes dades del procés durant l'obertura de la Conferència Política de la formació celebrada aquest dissabte al Cercle de Belles Arts de Madrid, després de la votació de les bases dijous i divendres sobre la nova estratègia política per al futur.

"PROU DE FALTAR-LI EL RESPECTE A PODEM!"



La líder de Podem ha apuntat que les bases han dit clarament que Podem s'ha d'enfortir com a organització política "autònoma" i que només participarà en acords preelectorals "quan sigui útil" per a la ciutadania i, sobretot, quan hi hagi "respecte a Podem”. "Amb primàries i sense vetos. ¡Prou faltar-li el respecte a Podem!", ha insistit davant d'un aforament de 500 simpatitzants i en al·lusió directa a Sumar.

També ha deixat clar que Podem és fonamental per la seva valentia i que per això els "temen", com revela l'intent durant els darrers dos anys de "substituir" el partit morat per "una esquerra servil al règim", que "no molesti" , i que havien de frenar.

Per tant, ha alertat que un Govern sense Podem hi naixerà "llastrat" i percep que el PSOE està "completament" decidit a conformar un Govern on mani només els socialistes, per la qual cosa ha criticat que permetre'l en la negociació de cara a la coalició seria un "profund error polític" i una "enorme responsabilitat".

CAU LA XIFRA DE PARTICIPACIÓ EN RELACIÓ A ALTRES CONSULTES



La xifra suposa un nivell de participació menor que el registrat en l'últim procés a les bases, el 9 de juny de 2023, quan 53.000 inscrits van votar a la consulta exprés per avalar l'Executiva per arribar a un acord electoral amb Sumar, dels que el 93% van donar suport a aquesta opció (49.089 inscrits). També a la votació de l'última Assemblea Ciutadana del partit van votar uns 53.500 inscrits per triar Belarra.

La pregunta que la direcció va dirigir a les seves bases és la següent: "Aproves el nou full de ruta de Podem en què es reforça la seva autonomia, el seu enfortiment com a organització, i l'articulació d'acords preelectorals quan siguin útils i sempre que les llistes es configurin mitjançant primàries i sense vetos?".

El document aprofundeix en el rebuig a dissoldre's en un altre partit, en referència a Sumar i adverteix que els vots dels seus diputats al Congrés durant la legislatura "s'han de negociar i no es regalen". A més, la versió definitiva del text exposa que en cap cas no es permet la doble militància en una altra formació, cosa que Sumar no descarta en els seus estatuts.

D'aquesta manera, durant l'acte la secretària genera del Podem Catalunya ha desgranat també tampoc hi haurà doble militància amb els 'comuns' mentre que un dels assistents ha cridat 'Colau enemiga de Podem', i ha exigit que es respecti la "sobirania organitzativa " del partit morat en aquesta comunitat.

MONTERO: "LES ABRAÇOS ES DONEN ENSENYANT LES DENTS ALS PODEROSOS"



Una altra de les claus del text destaca que Montero és un referent i la seva aposta per al Govern, com ha reafirmat Belarra i el gruix de dirigents que han participat en remarcar que és la millor opció per a Igualtat, destacant que passi el que passi tindrà visibilitat a el partit.

Durant l'acte, Montero ha desgranat que Podem és la "massa mare" dins de l'esquerra, que és el moment de la militància, de l'"esperança" i de no callar perquè això comporta "renunciar, conformar-se, i deixar" que manin els de sempre. I aquesta pulsió d'alçar la veu és una de les lliçons del feminisme: “els petons i les abraçades es fan ensenyant les dents dels poderosos”.

"NO VOLEM POLÍTIQUES SUPERFICIALS NI DE BRILLI BRILLI"



El seu company i coportaveu, Javier Sánchez Serna, ha alertat que un Govern sense Podem "pot decebre molt aviat" sense que ningú del seu partit "faci soroll" al Consell de Ministres per obligar el PSOE a complir les seves promeses".

La diputada i coordinadora de Podem a les Canàries, Noemí Santana, s'ha expressat en una línia similar al destacar que sí que importa qui estigui al capdavant d'un ministeri, perquè ella "no vol polítiques superficials".

"jo no vull polítiques de brilli brilli i purpurina (a l'esquerra) perquè res canviï, jo vull polítiques transformadores", ha aprofundit després de remarcar que desemmascarar els poders profunds al país no es pot fer "des dels somriures" ni "sent una esquerra que no molesti gaire”.

PART DE LES BASES MOSTREN MALESTAR AMB DÍAZ A LES ESMENES



Amb aquest acte el partit culmina un procés de rearmament iniciat el 16 de setembre passat que la direcció va desplegar un procés de rearmament després de la successió de xocs amb Sumar, on s'ha desplegat una gira territorial amb més de 30 trobades amb les seves bases amb la participació de 5.900 militants.

Alhora, el text final ha recollit 2.255 esmenes, tant individuals com col·lectives, amb la incorporació del 86,16% d'aquestes aportacions.

Durant la formalització de les esmenes a la nova estratègia política, part de la militància del partit va expressar el seu malestar respecte a Sumar i el seu líder, la vicepresidenta segona Yolanda Díaz. Així, entre les propostes de canvis enviades amb diversos retrets.

'No ens representa', 'destapar la deslleialtat cap a Podem', 'perplexitat a un acostament de Sumar al PSOE', 'Amb Sumar mai més', 'Podem ha de ser el contrapès a Yolanda Díaz dins de Sumar' o 'No tornaré mai a donar suport a Yolanda Díaz' són algunes de les referències que figuraven a les esmenes.