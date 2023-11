Aproximadament 172.600 inscrits van validar aquests acords amb un 87,13% de vots a favor. EP

En una mostra significativa de participació, el 63,4% dels militants del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) es van pronunciar en una consulta que recolza de manera sòlida els acords d?investidura de Pedro Sánchez amb Sumar i altres forces polítiques, segons van informar fonts oficials del partit. Dels 172,600 inscrits que van participar en el procés, un contundent 87,13% va votar a favor d'aquests pactes.

La consulta es va dur a terme tant de manera telemàtica com de manera presencial. La votació en línia va estar disponible fins divendres a les 12.00 hores, mentre que la votació presencial va tenir lloc dissabte fins a les 20.00 hores a les agrupacions municipals i de districte del PSOE a tot el territori nacional. Aquestes consultes, segons els Estatuts del partit, són de caràcter obligatori i el seu resultat és vinculant.

RESPOSTA CONTUNDENT: 87,13% A FAVOR

La pregunta plantejada a la militància va ser directa i crucial per al futur polític del país: "Recolzeu l'acord per formar un govern amb Sumar i aconseguir el suport d'altres formacions polítiques per assolir la majoria necessària?". Aquest interrogant va rebre una resposta majoritària, amb el 87,13% dels vots a favor, en contrast amb l'11,93% que s'hi va manifestar en contra. Aquests resultats es basen en l'escrutini del 92% dels vots emesos.

ACORDS AMB PARTITS INDEPENDENTISTES

És important ressaltar que, encara que la pregunta no feia esment explícit a una possible llei d'amnistia, es va consultar la militància sobre els acords que el PSOE podria establir amb formacions independentistes que han plantejat aquesta qüestió. S'ha confirmat que els pactes amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu i el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) ja estan tancats, mentre que les negociacions amb Junts Per Catalunya continuen i encara falta concretar un acord amb el Partit Nacionalista Basc (PNB).

Un aspecte rellevant d?aquesta consulta és l?acord entre el PSOE i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez, que contempla la inclusió d?una llei d?amnistia. Aquest acord també inclou la continuïtat de la mesa de negociació, el traspàs integral de Rodalies i una condonació de part del deute corresponent al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), que puja a 15.000 milions d'euros.

A més, s'ha assolit un principi d'acord amb el Bloc Nacionalista Gallec (BNG), que preveu la implantació de trens de rodalies a les àrees de la Corunya-Ferrol i Vigo-Pontevedra. Entre altres mesures pactades s'hi inclouen bonificacions de fins al 75% per a usuaris freqüents d'autopistes i una condonació del 20% del deute relacionat amb el FLA, així com l'assignació de recursos per a la creació de nous jutjats de violència de gènere.

Aquests resultats mostren un suport clar de la militància del PSOE als pactes d'investidura i donen llum sobre els acords polítics en curs que definiran el futur del govern a Espanya.