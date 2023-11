Aquestes declaracions es van fer en el marc de la manifestació per la Diada de la Catalunya Nord, on Comín es va unir a altres figures prominents de Junts. EP

L'exconseller i eurodiputat de Junts Toni Comín ha assegurat que el pacte entre PSOE i Junts per a la investidura és a prop: "En general a la vida quan les coses són a prop, 'keep calm'".

Ho ha dit en declaracions des de Perpinyà (França) recollides per Europa Press aquest diumenge, on ha participat a la manifestació per la Diada de la Catalunya Nord amb l'exconseller i president del Consell Nacional de Junts, Josep Rull.

"La discreció és fonamental per al progrés de les converses", ha considerat.