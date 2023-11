Diu que no renunciaran als "actes d´unilateralitat que són consubstancials a la democràcia". EP

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha recordat que l'acord aconseguit amb el PSOE és per a la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i ha avisat que la continuïtat de la legislatura dependrà del “nivell de compliment dels acords ".

"Si el PSOE compleix els acords, arribarem a nous acords i és més fàcil que la legislatura tingui continuïtat. Si els incompleix, ja que serà pràcticament impossible", ha advertit en una entrevista al diari 'El Periódico' recollida per Europa Press aquest diumenge .

Sobre la llei d'amnistia, ha afirmat que "és per a tothom, no té exclusions ni excepcions. És per a tots aquells que han estat implicats en la causa política de la independència de Catalunya i, en aquest sentit, ningú no ha de patir" .

Sobre si vol ser candidat a les properes eleccions, ha expressat la seva voluntat de "servir" Catalunya i el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

En preguntar-li si creu que hi pot haver repetició electoral ja que Junts encara no ha tancat el seu acord amb el PSOE, ha respost que no li correspon "valorar el que faran altres, sinó explicar el que ha intentat fer ERC, que és que Catalunya guanyi".

ESPERA QUE ELS ALTRES PARTITS SIGUIN RESPONSABLES



Ha remarcat que el pacte fa que es guanyi en "finançament, reduint el deute de la Generalitat en 15.000 milions; en competències de Rodalies, per assegurar un bon servei per a la ciutadania; i amb l'amnistia", i ha afegit que espera que els altres actors polítics actuïn amb la mateixa responsabilitat.

Preguntat per si ERC ha renunciat a la unilateralitat, ha respost que des del partit defensen l'amnistia "no com un punt final, sinó com el punt inicial d'una negociació entre iguals, una negociació de veritat, entre Catalunya i l'Estat espanyol" .

"No renunciem a la democràcia i, per tant, no renunciem a tots aquells actes d´unilateralitat que són consubstancials a la democràcia i tampoc als actes multilaterals perquè la independència exigeix el reconeixement de la comunitat internacional", ha afegit.

Ha considerat que amb la taula de negociació el Govern "admet l'existència del conflicte polític" i ha assegurat que els fets de l'1-O no són delicte, com tampoc no ho és, ha dit textualment, proclamar la independència de Catalunya, perquè no hi és al Codi Penal.

TAULA DE NEGOCIACIÓ, DE GOVERN A GOVERN



Preguntat per si obre la porta que Junts torni a taula, ha explicat que és una taula de negociació de govern a govern, i ha afegit: “Si altres agents polítics, econòmics o socials creuen que hi ha d'haver altres espais, sempre estarem a favor”.

Ha destacat que ara els vots d'ERC per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat són "imprescindibles" i que els recolzaran si són bons per a Catalunya, mentre que les propostes pressupostàries del Govern són tan bones, ha dit textualment, que mereixeran el suport de tothom.