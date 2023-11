Junts vol marcar diferències amb una amnistia més àmplia i un “mediador internacional”. EP

El PSOE i Junts han reiniciat i reconduït el "desencontre" que es va produir divendres entre les dues formacions per avançar cap a un acord que permeti la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.

"No hi ha acord encara", afirmen diverses fonts consultades, que admeten que les negociacions es van complicar molt divendres i van allunyar la possibilitat d'un acord.

Tot i això, el cap de setmana ha servit perquè socialistes i Junts hagin reprès els contactes amb l'objectiu de redreçar les negociacions.

Divendres, els contactes entre el PSOE i Junts es van refredar perquè les dues formacions mantenien discrepàncies sobre l'abast de l'amnistia i el redactat, començant per l'exposició de motius.

Des de Junts, deixaven clar que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no estava disposat a cedir en determinades qüestions, entre les quals hi ha el fet que l'amnistia inclogués els afectats pel cas 'Volhov', que investiga el presumpte desviament de fons públics per a activitats vinculades al procés independentista.

ALAY, BOYE I BORRÀS



Un dels afectats en aquest cas és el cap de l'oficina de l'expresident català, Josep Lluís Alay, mà dreta de Puigdemont, però també volien que l'amnistia inclogués altres noms com el del seu advocat, Gonzalo Boye, i el de l'expresidenta del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs.

L'aturada de divendres ha servit, segons fonts de Junts, perquè el partit posi sobre la taula "més exigències" per marcar diferències respecte del text d'amnistia pactat entre el PSOE i ERC.

També demanen la figura d'un "mediador internacional" i anar més enllà així del verificador acordat entre socialistes i republicans, amb presència a una taula de partits i no a la taula de negociació entre governs.

Així, les dues parts es veuen abocades a una negociació abans que s'acabi el termini que comportaria l'escenari d'una repetició electoral, tot i admetre que si hi ha acord serà una legislatura complicada, segons les diverses fonts.