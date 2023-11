Els populars preparen una resposta institucional i jurídica contra les "vergonyants negociacions" del PSOE a l'independentisme. EP

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocat aquest dilluns una reunió de la Junta Directiva Nacional del PP en què escenificarà un front comú amb els seus 'barons' territorials contra l'amnistia i les "vergonyants negociacions" del PSOE a l'independentisme per aconseguir la investidura del socialista Pedro Sánchez, segons han assenyalat fonts del partit.

A l'espera de conèixer amb detall la lletra petita dels acords de PSOE amb Junts, ERC, Bildu i PNB, els populars ja anticipen que utilitzaran tots els instruments de l'Estat de Dret per oposar-se a la Llei d'Amnistia i als "privilegis" en matèria econòmica que trenquen el principi d'igualtat entre espanyols.

Aquesta resposta coordinada del partit en conjunt es visualitzarà dilluns davant la Junta Directiva Nacional del PP, màxim òrgan del partit entre congressos que reuneix més de 300 càrrecs entre el comitè de direcció, presidents autonòmics, diputats i senadors del Grup Popular.

LA FOTO D'UN PP "SUBLEVAT" DAVANT EL QUE ESTÀ PASSANT



"Es veurà un PP revoltat davant un PSOE que està disposat a comprar set vots amb els diners de tots per blindar Pedro Sánchez com a president del Govern", han assenyalat a Europa Press fonts de l'equip de Feijóo.

Si Fejóo ja havia anunciat que recorrerà davant el Tribunal Constitucional la Llei d'Amnistia si s'aprova al Parlament, també els barons del PP estan disposats a donar la batalla als tribunals davant les "cessions" que s'estan produint i que, segons ell, van en detriment de la igualtat dels espanyols.

De moment, hi ha coincidència que la condonació de fins a 15.000 milions d'euros de deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a Catalunya "genera desigualtat" entre les comunitats. De moment, el gallec Alfonso Rueda ha reclamat una Conferència de Presidents mentre que l'andalús Juanma Moreno ha demanat que Andalusia rebi el mateix tracte que es donarà a Catalunya i que es traduiria en 17.800 milions, segons ha manifestat.

Els presidents autonòmics del PP ja van anunciar fa dues setmanes al Senat, a la reunió de la Comissió General de Comunitats Autònomes, que actuarien legalment per impedir "greuges i discriminacions" a les seves comunitats si hi havia avantatges en finançament o condonació de deute a Catalunya.

EL PP: "NO ENS QUEDAREM CALLATS"



Els populars han assegurat públicament que no es quedaran "callats" davant les "cessions" del Partit Socialista als independentistes per seguir al poder i recorreran també a les mobilitzacions al carrer.

Així, el partit seguirà amb els seus mítings de protesta contra l'amnistia i aquest mateix diumenge celebra un acte a València, similar als que ja ha realitzat a Toledo, Màlaga o Madrid (aquest darrer el més multitudinari en reunir més de 60.000 persones a la plaça de Felip II, segons el partit).

A més, el PP ha confirmat la seva assistència a la mobilització que han convocat diverses associacions de la societat civil el proper 18 de novembre al novembre, a la qual acudirà Feijóo acompanyat de membres del seu equip. També el president de Vox, Santiago Abascal, assistirà a aquesta mobilització.

Els populars creuen que podran veure aviat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "baixant les escalinates de l'avió a Espanya i rient de tots els espanyols". "Aquesta foto es produirà i ja està acordada", han assegurat les fonts consultades.

A L'ESPERA DE LA REMODELACIÓ DINS DEL PP



Atès que encara no hi ha hagut la investidura de Pedro Sánchez, fonts de la direcció del PP descarten que Feijóo tingui previst utilitzar la Junta Directiva de dilluns per anunciar els canvis orgànics que havia promès.

Fonts de l'equip de Feijóo situen aquests canvis en un Comitè Executiu posterior, un cop s'hagi produït la investidura de Pedro Sánchez, sobretot quan ara l'actualitat política està marcada per les negociacions amb ERC i Junts.

En qualsevol cas, a les files del PP hi ha nerviosisme davant aquesta possible remodelació que pot emprendre Feijóo. Una de les principals incògnites és quin paper tindrà Cuca Gamarra al nou organigrama, atès que ara compagina la secretaria general del PP amb el portaveu del Grup Popular al Congrés.

Fa uns dies, el president del PP va voler llançar un missatge de tranquil·litat als seus a l'assegurar que no canviarà al Partit Popular un equip que ha "guanyat les eleccions" i, per tant, seguirà comptant amb aquest mateix equip que va contribuir als "èxits electorals" d'aquest any, bé als seus llocs actuals o "en altres de similars".