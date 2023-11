La protesta es planteja a causa de la creença que aquests acords afectaran negativament els treballadors, ja que els diners involucrats provenen dels impostos que paguen. EP

Solidaritat s'està plantejant la manera legal de convocar els treballadors a una aturada contra l'amnistia i la condonació del deute a Catalunya prevista a l'acord entre el PSOE i ERC per investir Pedro Sánchez. Segons argumenten des del sindicat lligat a Vox, la protesta és necessària perquè els diners surten "dels impostos dels treballadors".

En concret, l'acord entre el PSOE i ERC perquè la formació independentista voti a favor de la investidura del candidat socialista inclou entre altres aspectes la condonació de 15.000 milions de deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a Catalunya, que s'estalviarà a més uns 1.300 milions d?euros en interessos.

La comunitat catalana és la que ha rebut més diners d'aquest mecanisme, fins a 102.000 milions, des que es va posar en marxa el 2012. A més, segons es recull a l'acord, la condonació afectaria la resta de comunitats autònomes subscrites al FLA, però quedarien excloses regions com Madrid, Euskadi o Navarra, que no compten amb deute compromès a aquest mecanisme.

PAGEN ELS TREBALLADORS, AIXÍ QUE HAN DE PROTESTAR



Fonts de Solidaritat posen èmfasi en Europa Press que la condonació del deute "es paga amb els impostos dels treballadors" i veuen pertinent una eventual vaga o atur perquè, al seu parer, els treballadors han de mostrar interès també en aspectes que no siguin materials, en al·lusió a pujades de sou o dies lliures.

Recorden així mateix que la condonació del deute és una cessió emmarcada en la necessitat de Sánchez d'amarrar els vots dels independentistes, circumstància en què també cal l'amnistia als activistes catalans encausats els últims deu anys. En aquesta línia, indiquen que, en darrer terme, aquesta mesura de gràcia atenta contra la igualtat dels espanyols.

La pretensió del sindicat lligat a Vox seria convocar una vaga general, però en no ser un dels agents socials reconeguts com a majoritaris pel Ministeri de Treball no té capacitat per fer-ho. "El dret a convocar una vaga està molt restringit i pràcticament limitat a CCOO i UGT", es lamenten a Solidaritat, instant els treballadors a "donar-se de baixa de qualsevol partit, associació o sindicat que no condemni aquesta vergonya".

TERRENY ACOTAT A CCOO I UGT



Segons el Ministeri de Treball, els sindicats més representatius a nivell estatal són els que acrediten el 10% del total de delegats de personal, dels membres dels comitès d'empresa i dels corresponents òrgans de les administracions públiques i els sindicats o ens sindicals , afiliats, federats o confederats a una organització sindical d'àmbit estatal que ostenti la consideració més representativa d'acord amb els termes anteriors.

A nivell de comunitat autònoma, seran els sindicats que en aquest àmbit acreditin, almenys, el 15% dels delegats de personal, dels representants dels treballadors als comitès d'empresa i als òrgans corresponents de les administracions públiques, sempre que compten amb un mínim de 1.500 representants i no estiguin federats o confederats amb organitzacions sindicals dàmbit estatal, i els sindicats o ens sindicals afiliats, federats o confederats a una organització sindical dàmbit de comunitat autònoma que tingui la condició de més representativa dacord amb els termes assenyalats amb anterioritat.

CCOO i UGT, junts o en solitari, estan darrere de totes les vagues generals convocades a Espanya en període constitucional, mentre que Solidaritat no arriba a aquestes xifres ja que, segons subratllen, per aconseguir aquestes cotes cal una trajectòria més gran --va néixer el 2020 --.

UN EFECTE DÒMINO



Però el sindicat lligat a Vox sí que té una alta representació en diversos sectors, com el de les empreses de seguretat privada, i per això estudien convocar una atur en aquests sectors i en empreses on tenen pes amb idea que altres se sumin a la iniciativa. Una altra opció és trucar públicament a una aturada i que siguin els treballadors els qui demanin als seus caps un dia lliure i així secundar-la, o que els treballadors autònoms puguin tancar aquest dia el seu negoci.

Això sí, les fonts consultades insisteixen que encara estudien si té encaix a nivell legal, perquè el problema de convocar una vaga o una aturada que no sigui legal repercuteix al treballador si la secunda, perquè no estaria emparat.

Contra la condonació del deute es va expressar divendres la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Rodríguez de Millán, que va advertir que aquesta "seguirà estant aquí" i "no s'evaporarà". "La pagarem tots els espanyols", va dir, fent èmfasi en la desigualtat entre territoris que suposa aquest perdó de deute.

Vox ha mostrat el seu rebuig als pactes de Pedro Sánchez amb els partits independentistes de manera reiterada. En aquest context, ha garantit oposar-se als plans del cap de l'Executiu en funcions amb tots els mètodes que estiguin a la mà, citant específicament institucions, tribunals i els carrers.