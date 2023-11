Feijóo va prometre que els populars no permetran que aquestes accions passin desapercebudes i lluitaran en totes les instàncies judicials. EP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertit aquest diumenge el candidat a la investidura, Pedro Sánchez, que "haurà de respondre davant les urnes" el "disbarat democràtic sense límits" de les seves cessions als partits independentistes catalans, així com que els populars no deixaran "passar ni una" a les institucions on governen i lluitaran "des de totes les instàncies judicials". "La seva presidència serà el no-res, però Espanya seguirà i el Partit Socialista serà el no-res", ha augurat després d'acusar Sánchez de "usurpar la història del PSOE a Espanya".

En un nou míting-concentració organitzat pel PP contra l'amnistia, davant de les Torres de Serrans de València, Feijóo ha proclamat: "Tornarem a recompondre la història d'Espanya i tornarem a dir que el parèntesi de Pedro Sánchez l'ha tancat el poble espanyol ". "Els espanyols de segona no ens quedarem quiets", ha afegit, i ha retret als militants socialistes que avalessin els pactes amb altres partits per a la investidura.

El cap dels populars ha intervingut al tancament de l'acte, després dels discursos de l'alcaldessa de València, Mª José Catalá, i el president de la Generalitat, Carlos Mazón, acompanyat de la plana major del partit amb representants com la secretària general, Cuca Gamarra, o la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.

La Plaça dels Furs i els carrers limítrofs s'han abarrotat de simpatitzants del PP i de persones amb banderes d'Espanya i cartells contra Pedro Sánchez i les seves cessions als independentistes, amb uns 20.000 assistents segons fonts del partit. S'han sentit crits de 'Llibertat', 'No a l'amnistia', 'Jo sóc espanyol', 'Puigdemont a presó' o 'Sánchez traïdor'.