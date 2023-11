Asens, en una intervenció pública. Foto; Europa Press

L' exdiputat i negociador de Sumar amb els partits independentistes catalans per a la investidura, Jaume Asens , ha assenyalat que l' acord entre PSOE i Junts per Catalunya és a la recta final, assegurant que es tancarà "en les properes hores, com a molt demà".

Asens ha indicat que no veu " cap obstacle important " perquè l'acord es pugui signar al més aviat possible i la investidura de Pedro Sánchez se celebri "aquesta mateixa setmana".

"Crec que aquesta setmana, en les pròximes hores, com a molt demà, es tancarà i es comunicarà l'acord", ha expressat en una entrevista a Radio Nacional de España.

El negociador ha explicat que en aquest moment s'està "afinant la lletra petita" de l'amnistia perquè "no hi hagi ambigüitat" i que "els jutges no imposin la voluntat al legislador i es limitin a aplicar la llei".