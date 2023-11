Míriam Nogueras i Jordi Turull, de Junts. Foto: Europa Press

PSOE i Junts per Catalunya avancen en la negociació d'un acord d'investidura aquest dilluns 6 de novembre a Brussel·les, que inclou una llei d'amnistia on finalment estaran inclosos responsables no relacionats directament amb el procés independentista, segons fonts de la negociació.

Els membres de la permanent de Junts s'han desplaçat a la capital belga per tornar a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont amb l'objectiu d' avançar en les negociacions amb el PSOE per a un acord que permeti la investidura de Pedro Sánchez .

També ha viatjat a la capital belga el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán , tot i que fonts socialistes han confirmat que no s'ha reunit de forma presencial amb els membres de Junts, encara que això no ha evitat que la negociació avanci "a poc a poc" mentre els assessors jurídics d'un partit i de l'altre revisen els tecnicismes del text.

Les mateixes fonts assenyalen que això fa que el procés es "dilati" en el temps i eviten fer estimacions de la previsió de tancament d'un possible acord.

En la mateixa línia, fonts de Junts assenyalen que estan intercanviant documents amb el PSOE sobre la llei d'amnistia per "afinar" i que no quedi gens solt, segons traslladen.

D'altra banda, fonts consultades per Europa Press han assegurat que el PSOE ha acceptat que l'amnistia inclogui responsables no relacionats directament amb el procés independentista, sense concretar els casos i noms que podria cobrir.

Junts demanava que l'amnistia inclogués els afectats pel cas 'Volhov' (presumpte desviament de fons públics per a activitats vinculades al procés independentista) i casos emmarcats a lawfare .

Un dels afectats per 'Volhov' és el cap de l'oficina de l'expresident Puigdemont i la mà dreta, Josep Lluís Alay, i Junts també vol que l'amnistia inclogui altres noms, com el del seu advocat, Gonzalo Boye; l'exconseller de la Generalitat Miquel Buch i la mateixa Borràs.