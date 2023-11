Urkullu ha parlat aquest dilluns 6 de novembre. Foto: Europa Press

El lehendakari, Iñigo Urkullu , ha recordat aquest dilluns 6 de novembre que al Govern d'Espanya no només li queda per tancar un acord amb Junts per Catalunya per poder investir Pedro Sánchez com a president, sinó també amb la seva formació, el PNB, i ha destaca que a l'Executiu de l'Estat encara li queda per complir l'Estatut i "garantir" l'autogovern basc. A més, ha assegurat que el seu compromís i el del seu Govern amb Euskadi és oferir "certesa" en aquests temps "convulsos" que es viuen.

Urkullu ha realitzat aquestes declaracions al Parc Científic i Tecnològic de Biscaia després d'assistir a l'acte de col·locació de la primera pedra d'ADI Data Center, impulsat per donar suport a la transformació digital d'empreses i institucions.

El lehendakari ha explicat que no vol "afegir tampoc més inquietud al que en aquests moments és la incertesa" sobre la propera investidura. "Estem en un procés de negociació. Crec que no només és la resolució de les converses entre el PSOE i Junts el que queda pendent. Crec que queda pendent una mica més també", ha remarcat, en referència a l'acord encara sense assolir per part del PNB.

Després d'apuntar que hi ha camí per recórrer en aquesta negociació i precisar que ell no està negociant, i per això desconeix si està a punt de tancar-se un acord, ha considerat que el Govern d'Espanya ha de complir els compromisos adquirits amb Euskadi.

COMPROMÍS AMB L'AUTOGOVERN

"A la legislatura anterior hi havia un compromís per part del Govern espanyol que no ha complert, i crec que aquesta és una base suficient per saber quin és el compromís que un Govern espanyol futur hauria de tenir envers l'autogovern singular i reconegut basc: el autogovern que es basa, fins ara, a l'Estatut d'Autonomia de l'any 1979, i que està pendent de ser complert", ha afegit.

A parer seu, complir l'Estatut i respectar l'autogovern basc no només consisteix a transferir les competències pendents, sinó també garantir les que han estat transferides i el mateix autogovern, perquè "es viuen temps d'erosió silenciosa aquests últims anys".

En tot cas, creu que a ell li correspon "parlar des de la certesa, des de l'estabilitat", i ha destacat que "el compromís del Govern basc envers la societat basca és intentar en aquests temps convulsos" que es viuen, "no només per la conformació d'un govern, sinó també pel context sociopolític i econòmic a l'àmbit internacional", és "oferir certesa". "Aquest és el meu compromís", ha emfatitzat.