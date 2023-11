L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a la sortida del Parlament Europeu.

El jutge de l' Audiència Nacional que investiga Tsunami Democràtic pel seu paper en els disturbis que van seguir la sentència del Suprem i que va condemnar els líders del 'procés' independentista català a la tardor del 2019 ha dirigit les seves investigacions contra l'expresident català Carles Puigdemont i ha imputat la secretària general d'ERC, Marta Rovira .

Així consta en una interlocutòria d'aquest mateix dilluns dictada pel titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6, Manuel García Castellón , on ofereix a Puigdemont la possibilitat de comparèixer voluntàriament "mentre no es lliuri el corresponent suplicatori". De moment, el jutge no pot imputar directament l?expresident perquè és diputat del Parlament Europeu i està aforat.

El magistrat ha pres aquesta decisió uns dies després de rebre un informe de la Guàrdia Civil que col·loca Rovira al centre de la investigació en sostenir que és "amb molta probabilitat" la usuària de l'aplicació de missatgeria xifrada 'Threema' que actuava sota el pseudònim de ' Matagalls ' i que tenia "un coneixement previ de, almenys, certes accions de la plataforma".

A la interlocutòria també detalla el paper de lideratge de Puigdemont al Tsunami Democràtic. L?expresident va mantenir una conversa l?empresari Josep Campmajó sobre els disturbis per la sentència del procés. Així va ser la conversa entre tots dos:

Josep Campmajó: "Ahir vaig estar novament a primera línia. Tant a Barcelona com a Girona. La meva gent ben distribuïda"

Campmajó: "Tsunami preneu el control o haurem de començar a gestionar el preu de les baixes".

Carles Puigdemont: "Intentem que el Govern es posi les piles"

Campmajó: " President... Els diputats estan cagats. La gent els passa per sobre. El Govern està acollonit...".

La gent els passa per sobre. El Govern està acollonit...". Puigdemont: "Cert. I això no és bo".

En la seva resolució, a més, l'instructor assegura que "hi ha elements suficients per considerar que els fets podrien encaixar en el delicte de terrorisme" en concurs amb un desordres públics. Cal recordar que l'AN estudiava si podia retenir la causa pels dubtes sobre aquesta qualificació jurídica.

A més de Rovira i Puigdemont, l'informe detalla el paper a Tsunami de l'empresari Oriol Soler , de l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell, del diputat d'ERC Rubén Wagensberg , del conseller d'Omnium Cultural Oleger Serra i d'altres possibles implicats a Tsunami -- Marta Molina , Josep Campmajo, Jesús Rodríguez Selles i Jaume Cabani --. Segons les fonts esmentades, també han estat imputats.

També cita com a testimoni el líder d'EH Bildu Arnaldo Otegi per interrogar-lo sobre la reunió que va mantenir a Ginebra (Suïssa) amb el mateix Puigdemont, Rovira, membres de la CUP, de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Omnium Cultural. A la mateixa, assenyala el jutge, també hi haurien acudit l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel i la dirigent de JxCat Elsa Artadi .

En aquest sentit, el jutge anomena com a testimoni la portaveu d'ERC a la data dels fets, Marta Vilalta . Segons el magistrat "va afirmar, segons sembla que a la cimera que van tenir els líders independentistes a Ginebra, no van concretar una estratègia comuna però que, tot i això, sí que van aconseguir posar-se d'acord en el suport a Tsunami Democràtic".