El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo @ep

El líder del PP , Alberto Núñez Feijóo , ha anunciat aquest dilluns protestes el dia 12 de novembre a les places de les capitals de província de tot Espanya per expressar el seu rebuig a la Llei d' Amnistia i les negociacions del PSOE amb els independentistes per aconseguir la investidura del candidat socialista Pedro Sánchez.

Segons ha recalcat, no els "callaran" ni "acovardiran" perquè s'està perpetrant "l'atac més gran a l'Estat de Dret, a la igualtat dels espanyols ia les institucions".

"Som ara com ara el refugi constitucionalista d'Espanya davant d'aquells que han renunciat a la dignitat i pretenen arrabassar-nos-la a tots", ha declarat Feijóo davant la Junta Directiva Nacional del PP, màxim òrgan del partit entre congressos que reuneix més de 300 càrrecs de la formació.

Feijóo ha recordat que les últimes setmanes el PP ha celebrat actes contra l'amnistia a Santiago, Madrid, Toledo, Màlaga o València i ha confirmat, enmig de la recta final de les negociacions del PSOE amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que el seu partit liderarà més protestes.

"Us puc assegurar, primer, que seguirem. Segon, que no ens silenciaran. Tercer, que no ens callaran. I quart, que no ens pararan", ha proclamat, per afegir que el PP seguirà treballant per l'Estat de Dret a Espanya, en un moment que el PSOE busca "tapar" l'"aberració d'avui" per la de demà.

Segons Feijóo, el que pretén fer Sánchez és d'unes "dimensions sense precedents a la història democràtica d'Espanya" i el seu partit no pot deixar de "senyalitzar-lo" perquè ni es pot "normalitzar" ni deixar-lo "en l'oblit".

ANUNCIA QUE EL PP ES MOVILITZARÀ EN TOTS ELS ÀMBITS



Per això, ha avançat que es mobilitzaran tant al carrer com a les institucions, on expressaran el seu "rotund no" a la investidura de Pedro Sánchez i el seu "rotund sí a la igualtat, a la llibertat ia la dignitat dels espanyols". "Ho farem amb tots els nostres recursos, davant de totes les instàncies i en tots els àmbits", ha subratllat.

Feijóo ha assegurat que Sánchez i els seus socis "estan perpetrant el major atac a l'Estat de Dret" i pretenen els espanyols "callin" i "empassin" . "Fins i tot, pretenen insultar-nos i dir que els radicals som nosaltres per defensar l'estat, per defensar la justícia i per defensar els servidors públics", ha manifestat.

Tot i això, ha deixat clar que no els "callaran" ni "acovardiran", en un moment en què la societat espanyola "està més unida que mai". "I en conseqüència, respondrem amb més unió a la unió majoritària de la societat espanyola", ha subratllat.

Tot seguit, ha anunciat que estaran el diumenge 12 de novembre a les 12 del matí "a totes les places de les capitals de província d'Espanya recordant que som una democràcia i un Estat de Dret".

DIU QUE SÁNCHEZ NO PODRÀ COMPRAR A LA SOCIETAT ESPANYOLA



Després d'assegurar que una democràcia sense Estat de Dret és una "democràcia buida", ha assenyalat que el PP també estarà present el dia 18 de novembre a la manifestació convocada a Madrid per associacions de la societat civil.

"Demostrarem que hi hagi Govern o no, seguirà una Espanya unida i seguirà una Espanya unida davant de tots els atropellaments de Sánchez. Podrà intentar mercadejar amb totes les institucions i amb tots els diners dels espanyols, però mai podrà comprar la llibertat i la dignitat ni podrà comprar a la societat espanyola", ha proclamat.

Feijóo ha afirmat que la societat espanyola està "unida" davant del que està succeint encara que volen "dividir-los en dos blocs" , cosa que el PP, ha dit, no "alimentarà" ni "admetrà". "Toca més que mai respectar les institucions i estar units i sobretot defensar els nostres compatriotes catalans que pretenen utilitzar com a escut per als seus excessos", ha manifestat.

DEMANA "NO CAURE A LA TRAMPA"



Així, ha assegurat que ni els independentistes ni el PSOE "busquen el benefici" de Catalunya, ni millorar els serveis públics o alleujar el deute sinó que el que pretenen és "el privilegi propi" o els vots de la investidura a canvi. I Pedro Sánchez, ha prosseguit, està disposat a “pagar amb els diners dels espanyols la seva Presidència del Govern”.

En aquest punt, ha demanat als seus "no caure al parany" ni "caure en l'error de confondre l'independentisme amb Catalunya", ja que això "li convé a l'independentisme i també li convé a Sánchez" i, per això tant, “ho fan exclusivament pel seu propi interès”.

"Vull dir-los a tots els ciutadans de Catalunya que no estaran sols, vull dir-los que no farem els mateixos càlculs electorals que fa el PSOE per arribar a la Presidència del Govern i que els donarem veu a Catalunya ia la resta de la nació ", ha afegit.

PROMET ESTAR AL COSTAT DE CATALUNYA "MÉS QUE MAI"



Després de subratllar que el PP "no ha acceptat xantatges" i per això no és a Moncloa, ha confirmat que no participarà "en cap subhasta". "Els nostres principis no es venen i els drets dels ciutadans no es trafiquen, començant pel de la igualtat de tots els espanyols davant la llei, davant la justícia, davant els Pressupostos Generals de l'estat i davant del seu propi Govern, que ha de ser el govern de tots”, ha declarat.

Dit això, i davant de les "humiliacions" que al seu parer està duent a terme Pedro Sánchez, ha assenyalat que des de la resta d'Espanya estaran "al costat de Catalunya més que mai perquè més ho necessita ara que mai".

"És el moment de recolzar els uns en els altres mentre ells pretenen passar per sobre dels altres i ho farem i és el moment de defensar la democràcia perquè vivim el retrocés democràtic més gran de la nostra història", ha proclamat.

Com ha estat fent en les seves últimes intervencions públiques, Feijóo ha defensat tornar a anar a eleccions perquè a les generals del 23 de juliol no es va votar l'amnistia, perquè diguin els espanyols si estan d'acord o no amb el que s'està pactant a la seva esquena "després de la gran mentida".

"NO HI HAURÀ ELECCIONS PERQUÈ LES GUANYARIA EL PP"



Tot i això, s'ha mostrat segur que Sánchez no convocarà eleccions "perquè si n'hi hagués guanyaria el PP i governaria". "A més no n'hi haurà perquè saben que els espanyols ja ens hem adonat del que estan fent i del que està passant saben que han mentit saben que tenen una absència de límits i que se'ls ha anat la mà, i saben que hi són donant l?esquena als espanyols", ha manifestat.

Feijóo ha assegurat que "el que vol l'independentisme és la impunitat de la independència" i que se la financin "tots els espanyols" però ha recalcat que "el que és greu" i "el que és vergonyant és que hi hagi un president que atorgui pel seu propi interès personal els diners que reclamen i la impunitat que exigeixen, finançada amb la dignitat del poble espanyol i amb els impostos dels ciutadans”.

Segons el líder del PP, Sánchez "s'ha humiliat", "ha humiliat el seu partit" i ara "pretén humiliar les institucions de l'Estat". Tot i això, ha avisat que el PP no consentirà que en nom d'Espanya i dels Cossos i Forces de Seguretat es demani perdó a qui els agredien a ells "llançant-li maons" o anomenant-los "piolins" o s'intenti processar els jutges per " complir la llei".

Segons la seva opinió, Sánchez i la majoria del PSOE "estan assumint el discurs que Espanya es va comportar com una dictadura. "Concedir que la justícia espanyola practica la guerra bruta judicial, suposa un salt al buit en la impugnació de l'ordre constitucional", ha advertit, per sentenciar que "no aconseguiran l'amnèsia" del poble espanyol.