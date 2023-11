Els grups de Junts i ERC han registrat al Parlament català una llei de finançament singular, que planteja una mena de concert econòmic per a Catalunya, a l'estil 'quota basca', amb què recaptaria tots els impostos, i una quota amb ell es fixaria una quota que pagaria Catalunya al?Estat.

Arxiu - El president de Junts al Parlament, Albert Batet, intervé durant una sessió plenària al Parlament, el 4 d'octubre del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya). - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

En concret, les formacions independentistes, en negociacions amb Pedro Sánchez per a la seva investidura, defensen que la llei ha de permetre el traspàs de les competències íntegres de l'Agència Tributària de Catalunya per part de l'Estat per recaptar tots els impostos i fixar “una quota de solidaritat entre Catalunya, com a nació, i l'Estat espanyol, i establir com a base el principi d'ordinalitat”.

Així ho recullen a les conclusions de la Comissió d'Estudi sobre el Deute Històric de l'Estat amb Catalunya, que han registrat aquest dilluns a la Cambra, en què també demanen "reparar el deute històric de l'Estat amb Catalunya" i proposen la condonació del totalitat del deute del Fons de Liquidesa Autonòmica (FLA).

També xifren en 456.000 milions d'euros el "deute històric de l'Estat amb Catalunya ": 50.900 milions de dèficits en matèria d'infraestructures; 375.000 milions en partides socials i 30.000 milions en pensions entre el 1982 i el 2022.

Pel que fa a l'FLA, consideren que suposa més de 73.000 milions d'euros, i reclamen el pagament de la disposició addicional tercera de l'Estatut per poder executar "les infraestructures pendents, especialment, el Corredor Mediterrani".

A més, demanen una compensació per infraestructures no executades durant el període 2014-2023 en forma de comanda de gestió i proposen que l'Estat cedeixi el 19% dels fons europeus Next Generation, amb efectes retroactius.

PENSIONS I SANITAT



En matèria de pensions, plantegen impulsar un sistema propi i crear l'Agència de Seguretat Social Catalana així com una compensació per "infrafinançament estructural" a l'àmbit de la sanitat.

A la proposta sol·liciten que es traslladin les conclusions i propostes d'aquesta comissió als òrgans adequats de la UE perquè puguin tenir-los en compte "en una negociació d'actius i passius en una hipotètica negociació per a la independència de Catalunya".