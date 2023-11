Arxiu - Façana de l'Audiència Nacional

Manuel García Castellón, el jutge de l'Audiència Nacional que investiga Tsunami Democràtic pel seu paper en els disturbis que van seguir la sentència del Suprem i que va condemnar els líders del 'procés' independentista català a la tardor del 2019, ha emès un acte aquest dilluns ampliant els imputats pel Tsunami Democràtic, afegint-hi figures com l'expresident Carles Puigdemont -que no pot ser imputat directament per estar aforat- o la secretària general d'ERC, Marta Rovira .

L'instructor ha assegurat que l'activitat de Rovira i Puigdemont al Tsunami Democràtic té "elements suficients per considerar que els fets podrien encaixar en el delicte de terrorisme" en concurs amb un desordres públics.

Les actuacions dutes a terme per Tsunami comprenen el bloqueig de l'aeroport de Barcelona-El Prat, l'intent de bloqueig de la torre de control ENAIRE de Barcelona-Gavà o l'intent de bloqueig de l'aeroport de Madrid Adolfo Suarez-Barajas.

Al bloqueig de l'Aeroport de Barcelona el 2019 va morir un ciutadà francès a causa d'un infart. El turista va haver de realitzar una llarga caminada de 4 km per assolir la terminal , i García Castelló apunta a la seva interlocutòria que aquesta mort podria haver estat provocada per l'activitat del Tsunami Democràtic. El magistrat ha ordenat als investigadors que identifiquin els "perjudicats" per les protestes, afirmant que "l'anàlisi dels fets exposats no permet excloure, en absolut, que Tsunami Democràtic pogués tenir la consideració de grup terrorista",

LA FISCALIA DESCARTA EL TERRORISME

La Fiscalia de l'Audiència Nacional (AN) recorrerà la interlocutòria del jutge de l'Audiència Nacional que acorda dirigir la investigació sobre Tsunami Democràtic contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, en considerar que la causa sobre els disturbis que van seguir la sentència del Suprem que va condemnar els líders del 'procés' independentista català a la tardor del 2019 hauria de ser instruïda a Barcelona.

Fonts fiscals han confirmat que el Ministeri Públic recorrerà en apel·lació la resolució del magistrat Manuel García Castellón perquè creu que els fets no encaixen en delictes de terrorisme, sinó de desordres públics, ia causa de la desaparició del delicte de sedició, dues qüestions de qualificació jurídica que farien perdre la competència a l'AN.