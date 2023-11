El vocal progressista Álvaro Cuesta finalment ha optat per no acudir al Ple extraordinari del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que se celebra des de les 19.00 hores per debatre la proposta de 8 vocals conservadors d'emetre una declaració institucional contra l'amnistia, per entendre que es tracta d'una convocatòria "il·legal", cosa que permetrà que tiri endavant únicament amb el vot dels seus promotors.

Arxiu - El vocal de CGPJ Álvaro Cuesta Martínez, a la presentació del llibre 'El Dret i la Intel·ligència Artificial' - Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu

El president interí del Consell, Vicente Guilarte , va convocar aquesta reunió extraordinària després que l'1 de novembre passat 8 dels 16 vocals que formen ara el CGPJ li demanessin estudiar, votar i emetre una declaració institucional en què s'expressi la "intensa preocupació" i desolació" de l'òrgan per la llei d'amnistia que el PSOE està ultimant amb ERC i Junts, en el marc de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern.

Tot i això, Cuesta va remetre diumenge passat un escrit a Guilarte demanant-li desconvocar la cita al considerar que és "manifestament il·legal" perquè la seva finalitat és contrària "a l'ordenament jurídic ia les funcions constitucionals" del CGPJ.

En aquest sentit, ha exposat que al "pamflet polític" que els seus col·legues conservadors proposen aprovar com a declaració institucional "es desqualifica i ataca una eventual proposició de llei d'amnistia, encara no presentada ni registrada al Congrés, i els eventuals acords polítics o decisions parlamentàries sobre la possible investidura del president de Govern, qualificant-la d'il·legal i inconstitucional”.

"Segons proposen els signants de la proclama, el CGPJ, de manera imprudent i arbitrària, hauria de negar la constitucionalitat d'una proposició de llei d'amnistia els termes i l'abast dels quals desconeix, i considerar que violenta la independència dels tribunals i la seguretat jurídica, a una pretesa competència i funció de control de constitucionalitat i de conformitat amb el Dret de la UE, que no té", va al·legar Cuesta.

Guilarte li va contestar hores després per informar-lo que el Ple es manté, de conformitat amb l'article 35, segon paràgraf, del reglament d'organització i funcionament del CGPJ, segons el qual "procedirà, en tot cas, la celebració de sessió extraordinària quan la mateixa sigui sol·licitada per escrit dirigit al president per cinc o més vocals”.

FAN FALTA 8 VOTS



En el seu escrit, Cuesta va advertir que, si Guilarte seguia endavant amb el Ple extraordinari, no hi acudiria. Fonts de l'òrgan de govern dels jutges indiquen a Europa Press que finalment no hi ha assistit, fet que suposa que només calen 8 vots perquè la declaració institucional quedi aprovada.

Si hagués anat, en canvi, s'haurien requerit almenys 9 vots, cosa que hauria obligat els 8 vocals conservadors a buscar un vot més. Les fonts esmentades apunten que els 6 vocals del bloc progressista s'oposaran, per la qual cosa aquest suport hauria hagut de sortir de dos vocals també identificats amb el bloc conservador: el mateix Guilarte i el vocal Wenceslao Olea que, segons algunes veus, podrien optar per abstenir-se.

Fonts del CGPJ sostenen que la negativa dels progressistes seria en bloc, atès que consideren que es tracta d'un pronunciament polític i no d'una declaració institucional. Així mateix, incideixen que aquests vocals entenen que tampoc no es tracta del moment oportú ja que encara no hi ha una llei sobre la taula.

Les mateixes fonts subratllen que no hi ha precedents que es demani una declaració d'aquesta mena sense haver presentat una proposició de llei. Asseguren que fins ara el CPGJ només s'ha pronunciat quan ja havia registrat un text al Congrés. I, a més, recorden que el Consell només té competències per fer informes sobre avantprojectes de llei i no té cap control sobre les iniciatives i pactes dels grups parlamentaris.

L'ABOLICIÓ DE L'ESTAT DE DRET



El debat tindrà lloc a petició dels vocals Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad i María Ángeles Carmona. Tots anomenats a proposta del Partit Popular.

En el text, els vocals conservadors van assegurar que la llei d'amnistia tindrà efectes de "degradació" per al país , "quan no d'abolició de l'Estat de Dret a Espanya". També han insistit que quan s'apliqui l'amnistia als encausats pel 'procés' l'Estat de Dret a Espanya "passarà a ser una mera proclama formal que inevitablement haurà de produir conseqüències en perjudici de l'interès real d'Espanya".

Els signants van assegurar que havien observat "amb preocupació creixent" les declaracions que sobre aquesta mesura han realitzat els partits independentistes les últimes setmanes. I van expressar el seu temor que aquesta afecti no només els esdeveniments relacionats amb el referèndum del 2017 sinó també altres anteriors, entre els quals hi hauria "delictes de corrupció", i també posteriors, comesos "per oposar-se a l'acció legítima de l'Estat per a portar els seus autors davant de la justícia".

Aquests vocals van indicar que al principi van optar per mantenir una "actitud de prudent expectativa" mentre aquestes declaracions no van ser recolzades pel president del Govern en funcions però, després de les declaracions de Sánchez dissabte passat davant el Comitè Federal del PSOE, confessant que la amnistia és necessària per aconseguir suports a la seva investidura, van considerar necessari un pronunciament del CGPJ.

En el seu escrit, els signants van denunciar expressament que la llei es pacti amb partits com Junts, "dirigit per un pròfug de la justícia que es beneficiarà personalment de la mesura", en referència a l'expresident català Carles Puigdemont. I van carregar contra Sánchez per argumentar que l'amnistia s'adoptarà a "interès d'Espanya" per "impedir un eventual govern de partits de dreta en cas que hi hagués repetició electoral".

"Confondre l'interès d'Espanya amb l'interès del president del Govern en funcions per evitar la hipotètica formació de governs de partits d'una ideologia diferent de la seva és una cosa manifestament incompatible amb l'alternança política", van avisar.

A més, han assenyalat que amb aquesta mesura es "violenta la independència dels tribunals en l'aspecte més bàsic", la Constitució i el Tractat de la Unió Europea.