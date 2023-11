La ministra de Defensa, Margarita Robles, pren nota @ep

L' amnistia plantejada per a la investidura de Pedro Sánchez està tensant la política espanyola fins a nivells que no s'havien vist en dècades, i els ultres estan aprofitant la situació perquè arrenqui la metxa. El col·lectiu Acció Civil ha fet un manifest perquè sigui difós per les casernes espanyoles demanant a les forces de seguretat de l'Estat -Exèrcit, Policia Nacional i Guàrdia Civil- que facin un cop d'Estat per evitar que Sánchez sigui investit, segons ha publicat El Nacional en exclusiva.

A la carta, l'associació demana "una resposta de l'Exèrcit espanyol, de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional" a "l'extrema gravetat de la situació". "El poble, a qui al seu dia vau jurar defensar per sobre de tot, espera impacient que actueu segons els dictàmens de la vostra consciència i no segons l'obediència al poder polític i el mandat d'ordres superiors", asseguren en el manifest que circula pels casernes militars.

Per aquests motius, demanen que intervinguin en la política espanyola i permetin "l'obertura d'un període de Llibertat Constituent, on el poble espanyol, des de baix, decideixi sobre el seu futur, i pugui controlar i escollir persones preparades". És a dir, que facin un cop d'Estat que interrompi la democràcia espanyola.

"L'acció política, abjecta i genocida que està duent a terme el poder establert, ens precipita a un desastre sense precedents. La partitcràcia està esquerdant la pàtria amb separatisme, mercadeig polític i pèrdua de sobirania nacional", relaten en el manifest que s'ha fet començat a lliurar a les casernes militars aquest dilluns 6 de novembre.

L'estratègia d'Acció Civil és que "cada grup provincial s'encarregui de lliurar el document a totes les casernes de la seva província per cobrir tot el territori nacional en una setmana".