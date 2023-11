Nou escull a les negociacions per a l'amnistia. El Ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprovat aquest dilluns una declaració institucional contra l'amnistia que negocien el PSOE, Sumar, ERC i Junts per investir Pedro Sánchez com a president del Govern, un primer pronunciament en què denuncia que, si s'aprova una llei en aquest sentit, suposaria "l'abolició" de l'Estat de Dret a Espanya.

Arxiu - El president del CGPJ per suplència, Vicente Guilarte

"El Consell General del Poder Judicial expressa amb aquesta declaració la seva intensa preocupació i desolació, per la qual cosa la projectada llei d'amnistia suposa de degradació, si no d'abolició, de l'Estat de Dret a Espanya, que a partir del moment en què s'adopti passarà a ser una mera proclama formal que inevitablement haurà de produir conseqüències en perjudici de l?interès real d?Espanya", alerta.

Segons fonts de l'òrgan de govern dels jutges, la declaració finalment ha tirat endavant amb els vots dels seus 8 promotors -els vocals conservadors Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad i María Ángeles Carmona - més el del seu company Wenceslao Olea , també del bloc conservador.

Tot i que només calien 8 vots, han aconseguit sumar Olea modificant el text original. El president interí del CGPJ, Vicente Guilarte, --també a l'òrbita conservadora-- ha optat per votar en blanc. Si escau, redactarà una explicació de vot on evidenciarà que no està d'acord amb l'amnistia però que creu convenient esperar que hi hagi una proposició de llei perquè el CGPJ es pronunciï oficialment.

Per part seva, els 5 vocals progressistes que han assistit al Ple han votat en contra. El sisè integrant d'aquest bloc, Álvaro Cuesta, no ha acudit al conclave perquè considera que era "manifestament il·legal" perquè la seva finalitat és contrària "a l'ordenament jurídic ia les funcions constitucionals" del CGPJ.

La seva absència ha aplanat l'aprovació de la declaració institucional, ja que ha fet possible únicament amb els vots dels 8 promotors. Si hagués acudit, haurien estat necessaris almenys 9.

És la primera vegada que el CGPJ es posiciona de manera oficial sobre la futura amnistia. I ho fa sense que encara es conegui un text detallat. De fet, la principal crítica dels vocals progressistes és que ni tan sols hi ha una proposició de llei registrada al Congrés dels Diputats.

Des de l'ala progressista subratllen que fins ara el CPGJ només s'havia pronunciat amb un text registrat al Congrés. I, a més, recorden que el Consell només té competències per fer informes sobre avantprojectes de llei i no té cap control sobre les iniciatives i pactes dels grups parlamentaris.