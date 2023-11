Jordi Turull i Míriam Nogueras surten de l'hotel de Brussel·les. Foto: Europa Press

El PSOE i Junts per Catalunya segueixen les negociacions i l'intercanvi de papers entre els serveis jurídics de les dues parts, que han evitat veure's cara a cara. Tot i que durant molts moments del dilluns 6 l'acord semblava qüestió d'hores, finalment no es va produir.

Tot i que fonts d'ambdues formacions han evitat fer estimacions del moment en què podrien tancar-lo, han atribuït la "lentitud" en el procés a la densitat del text , que requereix la revisió d' assessors legals d'un partit i d'un altre i han afegit que la negociació avançaria "més ràpid" si es tractés només d'una qüestió política.

En aquest sentit, fonts consultades per Europa Press han afegit que falten per polir qüestions "tècniques" sobre alguns aspectes del redactat, especialment en l'exposició de motius perquè és on hi ha en joc l'abast i la constitucionalitat de la norma.

La comitiva socialista que acompanya a Brussel·les el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, està instal·lada a l'hotel Sofitel de la capital belga, a escassos 350 metres d'on s'ha reunit també aquest dilluns la cúpula de Junts, el Press Club, lloc en què l' expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va oferir la seva primera roda de premsa quan es va traslladar a Bèlgica el 2017.

Tot i això, Puigdemont no es va deixar veure a Brussel·les, on sí que es van estar la presidenta de Junts, Laura Borràs; la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras; la vicepresidenta de Junts i presidenta del Parlament, Anna Erra; el secretari general del partit, Jordi Turull, i el president del partit al Parlament, Albert Batet.

A la tarda es va conèixer que el jutge de l'Audiència Nacional que investiga Tsunami Democràtic pel seu paper en els disturbis que van seguir la sentència del Suprem que va condemnar els líders del Procés havia dirigit les indagacions contra l'expresident català Carles Puigdemont i ha imputat a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, encara que això no hauria "entelat les negociacions".