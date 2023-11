La policia carrega contra els manifestants a Madrid. Foto: Europa Press

El Partit Popular ha recalcat aquest dimarts 7 de novembre que "no ha convocat" protestes contra l'amnistia davant la seu nacional del PSOE al carrer de Ferraz i ha recriminat al Ministeri de l'Interior que "va obligar" la Policia Nacional "a tractar les persones que eren al carrer com si fossin CDR".

"El nostre suport als agents és compatible amb la nostra crítica als comandaments del Ministeri de l'Interior socialista", han traslladat aquest dimarts 7 fonts del PP, assenyalant que les persones que s'han manifestat durant els darrers dies als voltants de la seu socialista" no eren membres de l'organització independentista catalana Comitès de Defensa de la República.

El PP considera que les càrregues policials es van realitzar "de manera injusta". "Suposem que aplicant la vigent Llei Mordassa" (aprovada pel Govern de Mariano Rajoy i que el PSOE ha promès reformar), han postil·lat.

Durant la tarda del dilluns 6, unes 3.800 persones (segons la Delegació del Govern a Madrid) van anar per tercera vegada a les portes de la seu del PSOE al carrer Ferraz a clamar contra els pactes amb els independentistes catalans, especialment contra la llei d'amnistia.

A la protesta, que es va saldar amb tres detinguts per desobediència i atemptat contra l'autoritat, agents antiavalots van haver d'intervenir, llançant gasos lacrimògens, pilotes de goma i pots de fum.

Segons el partit, és "possible" que persones que es van concentrar dilluns passat 6 davant la seu del PSOE "ho fes també davant la seu del PP el març del 2004", després dels atemptats de l'11-M.

"Llavors va ser el PSOE qui va enviar la gent a protestar Gènova dient 'Espanya no mereix un Govern que el menteix'. No obstant, malgrat les mentides d'aquest Govern, el PP no ha convocat cap concentració a Ferraz" ara, han assenyalat les fonts.

Els que sí que van participar en la concentració van ser el líder de Vox, Santiago Abascal, i representants del mateix partit com el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo, entre d'altres.