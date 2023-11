Representants d'ERC, Junts, CUP i comuns protesten contra la investigació de l'AN contra Puigdemont i Rovira / @EP

Representants d' ERC, Junts, CUP i els comuns s'han concentrat aquest dimarts davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per protestar contra la investigació del jutge sobre el Tsunami Democràtic per part de l'Audiència Nacional (AN) que ha implicat expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la secretària general d´ERC Marta Rovira.

A la concentració, convocada per Òmnium Cultural, hi han assistit els diputats al Parlament Raquel Sans (ERC), Josep Rius (Junts), Dolors Sabater, Carles Riera i Dani Cornellà (CUP) i David Cid i Susanna Segòvia (comuns), així com l'exdiputat dels comuns al Congrés Jaume Asens.

També hi ha assistit el president d'Òmnium, Xavier Antich, i altres representants de l'entitat i han posat amb cartells de 'Protestar no és terrorisme'.