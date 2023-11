Una imatge de la façana de la seu del PSC a Barcelona. Foto: Google Maps

Santos Cerdán, Secretari d'Organització del PSOE, ha enviat una circular dirigida a les delegacions autonòmiques, provincials i insulars del partit en què s'insta a suspendre totes les activitats programades a les seus a la tarda d'aquest 7 de novembre després que el passat dilluns 6 hi hagués concentracions i protestes on es van cridar consignes contràries al possible acord d'investidura i la llei d'amnistia, moltes amb actes violents i agressius.

En el text s'aconsella a tot el personal que acabin la jornada laboral presencial a primera hora de la tarda.

S'esmenta que aquestes mesures són precautòries i s'espera que no siguin necessàries per molt de temps , però s'emfatitza la importància de mantenir la seguretat del personal com una prioritat, igual que es considera crucial mantenir la seguretat a les seus del partit.