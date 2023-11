Junts / @EP

Junts i ERC han demanat al Govern estatal que s?estableixi una Agència de la Seguretat Social i un òrgan tributari independent. Això implicaria que la Generalitat assumiria la responsabilitat de la recaptació d‟impostos, així com l‟administració de les cotitzacions dels treballadors i el pagament de les pensions contributives.

La proposta, presentada al Congrés dels Diputats en paral·lel a les negociacions amb el PSOE, preveu l'absorció de les recaptacions dels afiliats i dels impostos. A partir d'aquí, s'establiria una quota que el Govern autonòmic hauria de pagar a l'Estat. Aquest enfocament és essencialment similar a l'actual sistema de la quota basca.

LES PENSIONS, OBJECTE DE DEBAT

Aquesta petició suposaria un tracte diferencial en comparació amb altres comunitats autònomes, posant en risc la solidaritat regional actual del sistema públic de pensions.

Les pensions estan protegides i abonades per la Constitució, sent responsabilitat de les autoritats públiques assegurar-ne el compliment. El sistema públic de pensions es finança a través de les contribucions de tots els treballadors, que es destinen a un fons comú per garantir les prestacions a tots els jubilats, independentment de la regió on resideixin.

La darrera dècada, des del gener del 2014, la despesa en pensions contributives a Catalunya ha augmentat en 758,9 milions d'euros. L'octubre passat, la despesa en pensions dels residents a Catalunya va pujar a 2.208 milions d'euros, cosa que va representar el 18,2% de la despesa total en pensions.

Actualment Catalunya és la comunitat autònoma que ha presentat el desequilibri financer més gran fins al maig, ja que gasta 4.044 milions d'euros més del que recapta la caixa única de la Seguretat Social en aquesta regió.

Fins fa uns mesos, al tancament del 2022, el desfasament era de 4.882 milions d'euros. En només cinc mesos, la Seguretat Social ja ha acumulat un dèficit del 82,8% del total del 2022 per al pagament de pensions a Catalunya.