Arxiu - L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont

La defensa de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont , ha sol·licitat al Tribunal de Comptes que suspengui el judici que té previst celebrar-se el proper 17 de novembre contra ell i 34 excàrrecs més del Govern pel suposat desviament de fons per als despeses de l'1-O i l'acció exterior emmarcada al 'procés'.

En un escrit, la seva defensa es basa en la jurisprudència establerta per la sentència de la Sala Tercera del Tribunal Suprem 3746/2020, de 10 de novembre, que assenyala que “el Tribunal de Comptes no es pot pronunciar en cap cas sobre la responsabilitat comptable derivada d'una conducta presumptament delictiva mentre no hi hagi una resolució penal ferma, que declari si en efecte es tracta de fets constitutius de delicte”.