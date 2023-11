El líder de VOX, Santiago Abascal / @EP

El president de Vox , Santiago Abascal, ha anunciat aquest dimarts que el seu partit interposarà querelles contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i contra el delegat del Govern a Madrid, Francisco Martín, per la intervenció policial de dilluns davant d'una concentració contra l'amnistia celebrada davant la seu del PSOE a Ferraz i ha demanat als agents que, en les properes convocatòries, no compleixin "ordres il·legals".

En roda de premsa a la seu de Vox, Abascal ha afirmat que "el PSOE" va ordenar als agents "carregar sense avís" contra els manifestants i les ordres rebudes, en síntesi, "no obeeixen a criteris policials, com ja han denunciat sindicats ". El líder de Vox ha puntualitzat que el seu partit busca que la policia faci als ciutadans "coneixedors" de "qui ha donat l'ordre" de carregar.

"Qui ha donat les ordres i qui les ha acceptat, que es depurin responsabilitats", ha resumit, en al·lusió a Marlaska i Martín, de qui ha recordat les paraules elogiant la responsabilitat política de Bildu. El sindicat lligat a Vox Solidaridad ja ha anunciat també querelles contra el titular de l'Interior i el delegat del Govern, per delictes que inclouen tortures, i la fan extensible als agents que van participar a les càrregues.

En aquest context, Abascal ha lamentat que Interior va decidir emprar contra els manifestacions recursos com els gasos lacrimògens , que no va utilitzar en els desordres públics provocats per independentistes catalans. "Es va actuar de la manera més contundent, que només es fa en manifestacions violentíssimes i ni tan sols en totes", ha afegit.

I també ha demanat als policies que, si es tornen a veure en una altra tessitura similar, "no compleixi ordres il·legals", encara que ha subratllat el suport als comunicats dels sindicats UFP i JUPOL per deixar clar que no caurà en l'intent d'enfrontar-se als policies amb la població. "Això és una cosa que qualsevol funcionari públic entén", ha posat èmfasi.

D'AUTÒCRATA A TIRÀ

Al seu parer, Pedro Sánchez és "un polític que pretén amnistiar altres polítics a canvi de vots per romandre al poder" i ara ha fet un pas més ordenant actuacions contra els que protesten: "Quan el poble protesta legalment i pacíficament, aquest mateix polític, aquest aprenent de tirà, ordena a la policia emprendre-la a cops de porra i contra el poble", ha dit.

"Hem passat de patir un autòcrata a començar a patir un autèntic tirà i no tenim cap dubte que qui pretén treure de la presó criminals per accedir el poder no està gens lluny de començar a ficar a la presó innocents per mantenir-se en aquest mateix poder", sosté. "En resum, poder i privilegis per als delinqüents a canvi d'una estona més a la butaca i porres i gasos per als ciutadans que només exigeixen que la llei sigui igual per a tots", ha conclòs.

TOTES LES PACÍFIQUES

Tot seguit, Abascal ha recalcat el suport de Vox a "totes" les manifestacions que es convoquin contra els pactes d'investidura i contra l'amnistia als encausats pel 'procés', incloses "les que convoquin altres partits", tot i que no ha fet referència explícita al PP. "No crec que sigui el moment dels partits, és moment de recolzar la societat civil", ha indicat.

Això sí, el líder de Vox ha matisat que la seva formació recolza únicament les “pacífiques”. "Qualsevol manifestació que no sigui pacífica no serà nostra i no tindrà el nostre suport", ha distingit, abans de subratllar que els convocants de la de dilluns a Ferraz sí que van comunicar la celebració de la manifestació a les autoritats competents.

D'altra banda, i després de la reunió mantinguda durant aquest matí amb els seus vicepresidents autonòmics, Abascal ha anunciat que Vox plantejarà als territoris on forma part del govern la convocatòria de "mobilitzacions institucionals contra el cop d'Estat". La idea, segons ha explicat, és que siguin els governs els que puguin trucar a aquestes manifestacions perquè els ciutadans "vegin que les institucions els defensaran".