Façana del Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem ha rebutjat aquest dimarts suspendre de manera immediata el procediment d'aprovació de la llei d'amnistia --que negocia PSOE i Junts--, tal com sol·licitava l'Associació per la Reconciliació i la Veritat Històrica en un recurs en què considerava que aquesta futura norma suposa una vulneració greu dels drets fonamentals i un frau de llei.

Però la Sala Contenciosa Administrativa de l'alt tribunal rebutja aquestes mesures cautelaríssimes sol·licitades per falta de justificació de la urgència i adverteix que el recurs "pot incórrer en causes d'inadmissibilitat" atès que l'objecte pot estar "fora de la jurisdicció d'aquesta Sala" i atès que el recurrent pot mancar de legitimació activa.

Així consta en una interlocutòria de què ha estat ponent el magistrat Pablo Lucas Murillo, recollit per Europa Press, en què la Sala explica que amb independència que no s'hagi produït la presentació de la proposició de llei, "l'exercici de la iniciativa legislativa pels membres de les Corts Generals no és enjudiciable davant la jurisdicció contenciosa administrativa”.

"Tampoc cap a aquesta última imposar al Govern la presentació de projectes de llei. En fi, l'actuació parlamentària del Congrés dels Diputats a què es refereix la recurrent és igualment aliena a aquest ordre jurisdiccional ja que excedeix de les qüestions de personal, gestió patrimonial i administració contemplades a l'article 1.3 a) de la Llei de la Jurisdicció”, afegeix.

LA VIA "ÉS EL PROJECTE DE LLEI"

La resolució recull que en el recurs de l'associació s'impugnava "l'actuació material del Govern de la Nació i del president --Pedro Sánchez-- en relació amb la llei d'amnistia" i la de "la Mesa del Congrés dels Diputats i la seva presidenta --Francina Armengol--, en relació amb el mateix extrem i amb el nomenament el 3 de novembre (...) del nou Lletrat Major", Fernando Galindo.

La mesura cautelaríssima de l'associació no sols demanava que s'acordés que el Govern cessés "a la via de fet comesa", sinó que també s'havia de cessar Galindo i s'havia de comminar a l'Executiu que en cas de voler aprovar una llei d'amnistia ho fes per mitjà de "la presentació davant del Congrés dels Diputats d'un projecte de llei formal sobre aquesta matèria".

Tal com recull el Suprem, aquesta associació considera que “utilitzar la via de la proposició de llei en comptes de la presentació del projecte de llei és un frau de llei que lesiona els articles 14 i 23 de la Constitució. I creu que també es vulnera el principi d'igualtat per "perdonar-se (a Catalunya) un deute de 15.000 milions d'euros i tramitar-se una amnistia per delictes molt greus amb caràcter general".

Pel que fa a Galindo, sosté que és inelegible per al càrrec atès que ha passat "en uns dies del Poder Executiu com a número dos d'un Ministeri del Govern d'Espanya, al Poder Legislatiu, com a persona clau a tot l'organigrama del Congrés".

Però la Sala retreu a l'associació que a l'escrit no s'ofereixi justificació de l'interès legítim per part seva per interposar recurs, inclosa la relativa al nomenament del Lletrat Major del Congrés dels Diputats, i afegeix que abans de resoldre sobre la incoació de la peça de mesures cautelars és escoltar la recurrent, l'advocat de l'Estat, el lletrat de les Corts Generals i el Ministeri Fiscal sobre la manca de jurisdicció i la possible inadmissibilitat d'aquest recurs.