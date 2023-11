Meme sobre la #CayeBorroka publicat a Twitter @ep

La manifestació d'aquest dilluns a Madrid davant de la seu de Ferraz ha estat rebuda amb estupor a les principals xarxes socials. Els ciutadans que van assistir a la concentració contra l'amnistia van veure opacats els seus missatges per massa veus ultres que van corejar càntics en contra del Rei, de la Constitució, la policia, i bàsicament tot el que se'ls posés al davant. La tensió es va anar elevant mentre llançaven insults als policies com a "maricons", i altres lindezas, i finalment les forces de seguretat els van acabar dispersant amb gas lacrimogen.

Alguns manifestants que van ser dispersats amb els gasos lacrimògens van gravar vídeos denunciant la situació. Però molts han tingut l'efecte contrari: ridiculitzar els manifestants de dretes, que es veien seriosament perduts a l'hora de prendre els carrers. S'ha viralitzat el vídeo d'un jove, que afirma que "acaben de llençar gasos lacrimògens per puto defensar Espanya", en un to de veu que molts han interpretat com a "pijo", donant lloc a una nova expressió: la #Cayeborroka, és dir, la borroka dels caietans.

El terme #CayeBorroka s'ha viralitzat a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter- donant lloc a molts mems, com el de "Borjamari viu, la lluita segueix":

També destaca la resposta a un manifestant que va pintar en un arbre: "Això és Espanya":

O el mem d'Esperanza Aguirre, que després de manifestar-se davant de Ferraz i demanar "tallar el trànsit", ha evolucionat:

Destaca també l'home aterrit perquè "estem en una dictadura":