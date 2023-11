La defensa de l'expresident de Catalunya i líder de Junts Carles Puigdemont ha remès un escrit a l'Audiència Nacional en què assegura que la investigació sobre el paper de Tsunami Democràtic als disturbis que van seguir la sentència del 'procés' el 2019 forma part del ' lawfare ' i la persecució contra l'independentisme.

L?expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. - Europa Press

Així consta en un escrit, en què el dirigent ha sol·licitat al jutge que li doni accés a la documentació que obra en el procediment i que, al seu torn, li siguin notificades "totes les resolucions dictades fins ara" que l'afecten a per poder interposar els recursos que consideri pertinents.

La petició té lloc després que ahir dilluns el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 acordés dirigir les seves indagacions contra Puigdemont, a qui li va oferir la possibilitat de comparèixer voluntàriament "mentre no es lliuri el corresponent suplicatori".

El líder de Junts ha assegurat que el procediment de Barcelona que va donar origen al procediment a l'Audiència Nacional en què ara se li assenyala és "una de les diferents causes prospectives que s'han gestat per criminalitzar un moviment polític que, si per alguna cosa s'ha caracteritzat, és pel seu caràcter pacífic”.

La seva defensa, a càrrec de l'advocat Gonzalo Boye, ha insistit que "sembla evident que el procediment" en qüestió és el que en termes anglosaxons s'anomena "lawfare". Amb aquest terme els dirigents independentistes fan referència al que consideren una persecució per part de jutges i magistrats per motius polítics.

Just aquesta setmana el lletrat ha sostingut a través de les seves xarxes socials que "el 'lawfare' ha d'entrar a la llei d'amnistia, no pels noms sinó pel que implica políticament per a Espanya", un moviment que el beneficiaria personalment.

En el marc de l'escrit, ha insistit que el de l'Audiència Nacional no és l'únic procediment en què això passa i ha assegurat que són "desenes" els afectats per "l'ús de procediments judicials amb fins de persecució política, desacreditació o destrucció de la imatge pública i inhabilitació d'un adversari polític”.

"Al llarg dels últims anys hem vist com han proliferat procediments penals, sancionadors administratius o de derivació comptable l'única raó de la qual és, en funció de contra qui o els qui es dirigeixen", ha assenyalat, alhora que ha recalcat que " tots aquests afectats tenen un únic denominador comú: ser identificats com a independentistes catalans o persones de l'entorn de l'independentisme o, fins i tot, fins i tot els seus advocats”.

TERRORISME, UN "ERROR" DEL JUTGE



En aquest sentit, la defensa ha dit que "sota un mantell de legalitat" se li atribueixin a Puigdemont "conductes com ara malversació, suborn, negociacions prohibides als funcionaris, revelació de secrets, delictes informàtics diversos, blanqueig de capitals, prevaricació administrativa i altres".

"Volem creure que en aquest procediment res no succeiria res i que la investigació que versaria sobre un presumpte delicte de terrorisme emmarcat en l'àmbit de l'organització d'unes determinades protestes ciutadanes -exercici legítim de drets fonamentals- i l'atribució d'una mort que s'hauria produït en dates coincidents, encara que aquesta hipòtesi vingui desmentida pels serveis mèdics que van atendre aquesta persona, serien en tot cas un error d'apreciació, que serà corregit en el curs de la tramitació del procediment", ha afegit la defensa.