El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska , ha assenyalat aquest dimarts que el Govern "no té cap inconvenient" a buscar una fórmula de cessió a l'ajuntament de Capellades (Barcelona), governat per ERC, d'una part de dependències de la Guàrdia Civil al municipi per a la conversió en centre d'atenció primària.

Així ho ha dit Marlaska al senador d'ERC Josep Maria Reniu durant la sessió de control al Govern en funcions al Senat, tot i que ha especificat que la part que correspon als habitatges manté un interès per part de la Comandància de Barcelona. estar ocupades.

En concret, el senador d'ERC ha explicat que s'està produint una sobrecàrrega al centre d'atenció primària d'aquest municipi de Barcelona, ja que també acull pacients de localitats properes i es donen "seriosos problemes de prestació de servei".

Per aquest motiu, el servei català de salut, per redimensionar el centre, va sol·licitar a l'ajuntament la cessió d'un terreny, que hauria de ser el de la caserna de la Guàrdia Civil, que ocupa més de 1.000 metres quadrats, segons ha precisat.

JA ES VAN CEDIR TERRENYS



En aquest context, Marlaska ha expressat l'"ànim de màxima col·laboració i cooperació" entre totes les administracions a avançar en temes que comporten una millora de prestació dels serveis i en temes que afecten la salut pública.

Aquí, ha recordat que el Ple de l'ajuntament de Capellades ja va acceptar l'any 2009 les condicions per les quals se cedia l'ús de dependències policials de la caserna per destinar-les a la policia local.

Tot i això, aquest acord no arribava als habitatges perquè estaven ocupats, com actualment, recordant Marlaska que la infraestructura de les cases continua sent d'interès per a la Comandància de Barcelona, encara que s'ha obert a buscar una fórmula de cessió com en els termes del 2009.