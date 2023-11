Diverses persones durant una concentració en contra de l'amnistia, davant de la seu del PSOE al carrer Ferraz, el 6 de novembre del 2023, a Madrid (Espanya). - Ricardo Rubio - Europa Press

Un grup de manifestant ha dirigit les protestes contra els pactes del PSOE i els independentistes catalans cap a la Gran Via de Madrid i el Congrés dels Diputats, davant d'un fort dispositiu policial que ha bloquejat l'accés a la seu socialista de Ferraz per garantir la seguretat .

Alguns dels assistents congregats a xarxes socials han començat la concentració a les 19.00 hores al Parc de l'Oest i s'han desplaçat a Ferraz. Poc abans de les 20:00 hores, s'han traslladat cap a la Gran Via per dirigir-se al Congrés dels Diputats, envoltats d'un fort cordó policial d'efectius de la UIP.

Milers de manifestants --mancant la dada oficial-- s'han congregat per segon dia consecutiu a Ferraz, on s'ubica la seu nacional del PSOE, i han llançat proclames contra el Govern pels seus pactes amb els independentistes i la llei d'amnistia.

La policia ha procedit a tallar l'accés al carrer Ferraz per Buen Suceso i Marqués de Urquijo, evitant així accedir a la seu nacional socialista.

Entre càntics d' "Espanya es defensa" , "Puigdemont a presó" o "que et voti Txapote" s'han congregat a les 19.00 hores els manifestants, malgrat que la convocatòria estava planificada en xarxes a les 20.00 hores.

Com aquest dilluns, els manifestants han llançat insults contra la Policia Nacional titllant-los de "covards" davant de les tanques de protecció que estaven disposades, i cridant proclames racistes com "contra els moros no teniu collons".