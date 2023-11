El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha destacat que els Mossos d'Esquadra han "multiplicat per quatre" la vigilància antiterrorista respecte al mes anterior després de l'increment de la violència a la franja de Gaza, després de l'atac de Hamàs a Israel el 7 d'octubre i la resposta israeliana posterior.

El conseller dInterior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, en sessió de control al Govern al ple del Parlament.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts al ple monogràfic de seguretat al Parlament, on ha afirmat que "hi ha el risc que es produeixin atacs individuals" i per això el seu departament ha reforçat la presència policial en punts sensibles, instal·lacions crítiques i especialment a llocs amb grans aglomeracions de persones, ha concretat.

"Hi ha risc, però estem a bones mans" , ha destacat el conseller d'Interior, que ha afirmat que la policia catalana té experiència acumulada i col·labora amb policies europees en aquests àmbits.

MARIHUANA, PRINCIPAL PROBLEMA



Elena ha apuntat que la marihuana és el principal problema de crim organitzat a Catalunya , i ha tornat a reclamar més contundència legislativa i “abandonar el romanticisme social entorn de la marihuana”.

"No pot ser que les penes per comercialitzar i produir aquests nivells de grans quantitats econòmiques siguin tres vegades menys aquí que als països del nostre entorn, perquè sí, això és un efecte crida", ha criticat.

PERCEPCIÓ D'INSEGURETAT



El conseller ha lamentat que ha augmentat la percepció d'inseguretat a Catalunya respecte als darrers anys, i ha reclamat no "caure al parany de la confrontació petita".

Ha apuntat que estan canviant els delictes que es produeixen a la societat i estan creixent "en zones on no hi havia tanta criminalitat" i baixant en zones on n'hi havia més, com Barcelona i l'àrea metropolitana, ha especificat.

El conseller ha lamentat que els darrers anys s'han incrementat "les desobediències a l'autoritat i la violència gratuïta".

També ha destacat que han augmentat les denúncies per violències masclistes i per delictes sexuals, i ha assenyalat que és difícil saber si és perquè hi ha més delictes d'aquest tipus o no, però ha sostingut que també “té molt a veure amb la disminució de la xifra negra de persones que no denunciaven".

CIBERDELINQÜÈNCIA I OCUPACIONS



Elena ha explicat que hi ha hagut un notable augment de les estafes i els ciberdelictes, i per això ha apostat per una policia que "patrulli també a la xarxa", i ha posat en valor la creació de la comissaria de ciberseguretat dels Mossos.

Ha detallat que el 2023 hi va haver una baixada de les denúncies per ocupacions d'immobles: "I també un missatge per als demagogs de la dreta i l'extrema dreta: els habitatges que són ocupats de persones que hi viuen no arriben al 2% i pràcticament tots els casos es resolen abans que es produeixin”.

A més, ha anunciat que a finals d'any la Conselleria presentarà un pla de seguretat de gent gran 2024-2027, i després ha apel·lat els grups parlamentaris a participar en "la seva millora i aprofundiment".