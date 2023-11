La presa del Prat, el boicot a la jornada de reflexió, el bloqueig de les connexions amb França o les pilotes grogues del Barça-Reial Madrid són algunes de les accions de Tsunami que el jutge de l'Audiència Nacional descriu detalladament a la seva interlocutòria de Tsunami Democràtic i que a parer seu van buscar anar "contra els interessos econòmics nacionals".

Incidents després de la manifestació convocada per Tsunami Democratic pel partit entre el FC Barcelona-Reial Madrid al Camp Nou, a 18 de desembre de 2019 @ep

El primer dels actes que recull el jutge instructor Manuel García Castellón en la seva resolució són els fets esdevinguts el 14 d'octubre --just quan transcendeix la decisió del Suprem sobre els líders independentistes del procés-- i que anaven encaminats al "bloqueig d'infraestructures crítiques de l'Estat" com va ser el col·lapse de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, l'intent de bloqueig de la torre de control ENAIRE de Barcelona-Gavà i l'intent de bloqueig de l'Aeroport de Madrid-Barajas.

Del primer diu que Tsunami va llançar el missatge 'Tothom a l'aeroport' (Tots a l'aeroport) i que va aconseguir que "milers de persones es desplacessin per qualsevol mitjà a l'aeroport del Prat", cosa que va produir "una aglomeració que va provocar la detenció de la activitat".

Explica que aquesta acció va comportar "un altre tipus d'il·lícits" com la falsificació de targetes d'embarcament d'avió que van permetre que els participants poguessin esquivar els controls de seguretat de l'aeroport de Barcelona i accedir a l'interior de les instal·lacions, confirmat per la companyia aèria Vueling .

El jutge apunta que, "seguint una pauta, aparentment planificada", l'organització va instar al seu torn que la massa tanqués els accessos i bloquegés el centre de control aeri ENAIRE de Barcelona-Gavà.

Després d'explicar que aquesta acció va ser interrompuda pels Mossos, destaca la importància estratègica d'aquest objectiu i les greus conseqüències que va poder tenir per a la seguretat del trànsit aeri nacional i internacional, ja que si haguessin aconseguit impedir el canvi de torn dels controladors aeris de la instal·lació, "podria haver tingut un resultat catastròfic de conseqüències imprevisibles per a les persones que en aquell moment es trobaven en vol a bord de les aeronaus a l'àrea objecte de control, amb l'evident risc i perill per a les seves vides".

Sobre la presa del Prat destaca que van tenir lloc aldarulls i disturbis a l'interior "que van ocasionar una alteració greu de la pau pública" , que va haver-hi "importants desordres i desperfectes públics" amb afectació directa de la llibertat deambulatòria de nombrosos ciutadans i que " es va posar en risc la integritat física de nombrosos membres de les Forces i Cossos de Seguretat, dels mateixos manifestants, dels viatgers i els treballadors de la instal·lació, a més de la pròpia seguretat aèria”. De fet, subratlla que en aquest marc "es va produir la mort d'una persona".

García Castellón explica que aquests disturbis del primer dia van llançar un total de 125 ferits dels quals 47 eren policies. I afegeix que la investigació determinarà si el mort al Prat és imputable als responsables de Tsunami. Xifra els danys en 978.000€ per a Vueling, i 1,2 milions per a AENA, tot i que matisa que aquesta segona xifra va ser corregida pel Ministeri de Transport l'agost del 2023 que la va situar en 815.000€.

REMENES, VAGA GENERAL I VIA LAIETANA



Sobre l'"acció planificada" per a l'aeroport de Madrid-Barajas i que buscava col·lapsar-lo com el Prat, el jutge indica que s'han obtingut indicis de l'existència de vehicles preparats per emprendre l'acció abans de l'anunci a les xarxes socials de la iniciativa per això "no va ser casual, i respon a una intenció premeditada d'actuar contra les infraestructures crítiques del país".

El jutge analitza la vaga convocada per Tsunami i assenyala que aquell dia 18 "es van produir alteracions greus de la pau social i de l'ordre públic" . Recull que es va saldar amb més de 80 policies ferits i destaca l'atac que va patir un agent a qui va impactar una pedra al cap que el va deixar inconscient.

Pel que fa als successos del 26 d'octubre, el magistrat de l'Audiència Nacional recorda que després de la manifestació independentista "una aglomeració de persones es va concentrar davant de la seu de la Policia Nacional situada a Via Laietana" i es van donar "altercats, disturbis i múltiples danys a la propietat pública". Apunta que abans de la manifestació, des de les xarxes de Tsunami, els organitzadors s'hi van sumar i van córrer la veu que hi hauria 'QR' de la plataforma en el recorregut.

Sobre les accions de l'1 a l'11 de novembre, el jutge explica que hi va haver un "intent d'afectació al procés de les eleccions generals". I desenvolupa que la investigació ha permès comprovar que Tsunami el mateix dia 1 va convocar a través de xarxes a desobeir la Junta Electoral Central (JEC) organitzant durant la jornada de reflexió del dia 9 de novembre una sèrie d'activitats culturals, polítiques i festives ( ...) pretenent, amb això, interferir en el procés electoral”.

García Castellón indica que aquesta convocatòria es va fer "amb clara intenció d'actuar davant de l'Estat", ja que s'assenyala que l'objectiu és "reclamar a l'Estat espanyol que reflexioni (...) sobre la condemna del Tribunal Suprem i les desenes de presos polítics i exiliats" . "És evident que hi va haver una voluntat d'afectació en el procés, en triar, precisament aquesta data per a la seva mobilització. La instrucció haurà d'aclarir si queden registres dels actes que es van fer, i examinar si es van efectuar proclames o missatges de caràcter partidista", postil·la el magistrat.

I recorda que atès que Tsunami “havia estat àmpliament difosa i recolzada, des del seu naixement, per líders dels partits polítics independentistes”, el seu posicionament “no era neutral” i s'alineava en una determinada posició política “que corresponia amb partits que es presentaven (...) a les eleccions”.

BLOQUEIG D'INFRAESTRUCTURES, IBEX-35 I CDR



El jutge recorda també que entre l'11 i el 13 de novembre Tsunami va dur a terme una acció amb "caràcter clarament transnacional" que va consistir a bloquejar el pas fronterer de La Jonquera, i tallar una de les línies de comunicació terrestre "més importants del país" , l'AP-7, que uneix Espanya amb França".

Explica que per tenir èxit en aquest cas es va comptar amb la col·laboració dels CDR, "organització que s'ha qualificat per la Fiscalia al sumari 5/2021 com a organització terrorista". El jutge també fa esment a l''Operació Caragol' amb què Tsunami va buscar bloquejar el pas d'Hendaia, "amb la clara intencionalitat d'afectar les importacions i exportacions".

El jutge posa el focus en aquest cas en què el president Quim Torra "va justificar l'acció, afirmant que no hi hauria càrregues dels Mossos contra els manifestants, malgrat el perjudici econòmic que s'estava causant". I retreu "la sintonia estratègica que, des dels ressorts del poder institucional en aquell moment establert a Catalunya s'estava produint amb les accions de Tsunami".

El jutge fa referència també a l'intent de boicot del partit que van disputar el FC Barcelona i el Reial Madrid el 18 de novembre de 2019. Explica que Tsunami va propagar per Twitter els llocs de concentració al voltant del Camp Nou i va buscar “emprar aquest esdeveniment com a altaveu internacional per demanar suport estranger i buscar afinitats".

L'acte també recull les actuacions contra empreses que segons Tsunami finançaven la repressió dels seus objectius, i explica que van consistir en l'ocupació d'oficines i enganxades de cartells d'algunes empreses, majoritàriament vinculades a l'Ibex-35, com Caixabank, BBVA, Santander , Repsol, Telefònica, Iberdrola, El Corte Inglés i Inditex.