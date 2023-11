Carles Puigdemont, en una imatge recent. Foto: Europa Press

PSOE i Junts segueixen negociant a Brussel·les un acord per a la reelecció de Pedro Sánchez com a president del Govern i confien a tancar el pacte en els propers dies . Tot i això ja admeten que és "difícil" que el ple d'investidura es pugui celebrar aquesta mateixa setmana, segons indiquen fonts de la negociació.

En aquest moment, les dues parts estan dedicades a assegurar-se que la llei no tingui fissures i pugui superar el tràmit parlamentari i l'examen a què la sotmetrà previsiblement el Tribunal Constitucional , ja que des de l'oposició ja han avançat que recorreran la norma.

En tot cas, les fonts consultades sostenen que la negociació va bé i l'acord es pot materialitzar en qualsevol moment . Tot i això, a mesura que han anat passant els dies, els terminis per poder celebrar el ple d'investidura aquesta mateixa setmana s'han anat fent més complicats, tot i que era el pla inicial dels socialistes.

Tot i que encara és materialment possible, ajustant molt el procediment, fonts socialistes ja allunyen aquesta possibilitat i, encara que no parlen de dates concretes, apunten cap a la setmana que ve com un escenari viable per acudir al Congrés dels Diputats per a la sessió d'investidura.

NO VOLEN TORNAR A ESPANYA FINS TANCAR L'ACORD

Les converses, per tant, segueixen en marxa i ho faran durant les properes hores. De fet, la delegació socialista que es troba a Brussel·les des de diumenge passat, liderada pel secretari d'Organització, Santos Cerdán, ha allargat un dia més la seva estada i pretén continuar a la capital belga fins a tancar definitivament un acord.

El diàleg entre les dues parts continua amb pas lent, a causa de la dinàmica de la negociació, segons expliquen les fonts esmentades. S'està produint un intercanvi continu de papers que han de revisar els equips jurídics durant hores i per això el procés es dilata.

Segons indiquen, l'últim document el va traslladar ahir a la nit el PSOE a Junts i en aquest moment estan esperant una resposta. Segons traslladen des de l'interior de la negociació, les discussions en aquests moments passen per aconseguir que la llei sigui "impoluta" jurídicament, que no tingui fissures i, per tant, pugui superar sense problemes el tràmit parlamentari i el filtre del Constitucional.