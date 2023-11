Manifestació davant de Ferraz aquest 7 d'octubre @ ep

El sindicat CGT ha fet una crida al conjunt de la classe obrera "per enfortir el compromís antifeixista i rebutjar públicament les activitats de grups de pressió ultradretans". "En els darrers dies estem veient com als carrers de diferents ciutats de l'Estat espanyol grups d'ultradreta estan fent apologia del feixisme amb motiu del rebuig a les negociacions per una possible “amnistia” en relació amb el procés català. Des del Secretariat Permanent de CGT volem remarcar el nostre rebuig frontal a aquests grups , que estan moguts per interessos que no tenen res a veure amb els de la classe treballadora i que, ben al contrari, actuen precisament en contra de la mateixa”, assenyala el sindicat en un comunicat remès als mitjans.

Segons el sindicat, "el fenomen no és nou, al nostre país". La lluita contra el feixisme ha estat una constant des que es va començar a organitzar la classe obrera per canviar el sistema d'explotació capitalista a finals del segle XVIII. En el seu moment va ser la patronal la que va alimentar aquests grups com a forces de xoc contra l'autoorganització obrera i els sindicats", assenyalen.



CGT denuncia que "tant del PSOE com del PP, han permès des de fa anys que el fenomen de l'extrema dreta, amb els seus símbols, salutacions i càntics criminals, es pugui expressar lliurement als carrers". I per contra, “són centenars els casos de repressió contra els moviments socials, especialment contra el moviment antifeixista, que s'han produït amb enorme violència policial i persecució judicial”. "Dues vares de mesurar que marquen clarament de quin costat han estat els partits que han governat el nostre país des de fa 40 anys", lamenten al comunicat.



A més, el sindicat recorda que "l'amnistia és un recurs legal que utilitzen els governs en funció dels seus interessos, no és una cosa nova a l'Estat espanyol. Amb el Partit Popular es va amnistiar a corruptes i defraudadors sense cap consulta social ni cap programa electoral" , sentencien.

"La classe obrera no està convidada a aquest sainet i molt menys està representada a les manifestacions feixistes d'aquests dies carregades de ranci elitisme patri. El verí del feixisme precisament el que pretén és perpetuar a través de l'odi la injustícia i l'explotació", asseguren en el manifest, que també denuncia la situació a Gaza i conclou amb un contundent missatge: "El feixisme avança si no se'l combat. ¡No passaran!".