El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una imatge de fitxer.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha reclamat aquest dimecres que l'any que ve es treballi en un acord al Parlament perquè “els impostos de Catalunya es recaptin a Catalunya”.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres a la sessió de control al Govern al ple del Parlament i en resposta al president de Junts al Parlament, Albert Batet .

El dirigent de Junts li ha retret que l?acord d?investidura entre el PSOE i ERC per a la condonació de 15.000 milions d?euros del deute del Fons de Liquidació Autonòmica (FLA) "no soluciona el dèficit fiscal".

Aragonès l'ha emplaçat a aconseguir "l'any vinent" un acord al Parlament sobre una proposta per recaptar els impostos catalans a Catalunya, perquè pugui tenir els recursos que es mereix i s'acabi amb el dèficit fiscal, ha postil·lat.

"A això també dedicaré l'any que ve i espero comptar amb el seu suport" , ha afirmat el president català, que ha reconegut que l'acord sobre el FLA no resol el dèficit fiscal, ja que és una condonació parcial del deute.

"Imagini's si per aconseguir un acord que permet una assumpció parcial del deute de l'FLA hi ha hagut presidents d'alguns territoris del PP que diuen que ells no ho acceptaran", ha recordat, i ha criticat que aquests líders populars no acceptin una millora de recursos perquè és un acord que prové de Catalunya.