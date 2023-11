@EP

Cs ha anunciat que "en les properes hores" presentarà un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional (TC) per frenar una moció de la CUP que demana que es constitueixi una ponència redactora conjunta al Parlament que elabori una proposició de llei del referèndum de autodeterminació.

En un comunicat aquest dimecres, la formació taronja ha criticat que aquesta iniciativa dels cupaires "pretén reactivar l'intent del 2017 d'embarcar el Parlament en l'elaboració d'una llei inconstitucional per convocar un referèndum de secessió unilateral i il·legal".

El grup parlamentari de Cs va presentar una petició de reconsideració d'admissió a tràmit d'aquesta iniciativa davant la Mesa del Parlament, que ha estat rebutjada aquest dimecres per l'òrgan rector de la Cambra catalana.

Els diputats de Cs al Parlament no participaran de la votació de la moció, que se celebrarà aquest dijous a l'hemicicle, tal com va passar el 2017 quan es van votar les conegudes com a 'lleis de desconnexió': "No serem còmplices d'aquells que volen subvertir la legalitat".

Cs ha defensat que és obligatori que tots els òrgans i autoritats del Parlament compleixin el que hagi resolt el TC, i ha lamentat que es vulnerin així “el dret a la participació política del conjunt de la ciutadania i els drets dels diputats, que es veuen obligats a participar en una activitat parlamentària inconstitucional".