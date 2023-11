L'alcalde del municipi de Gimenells i número u del PP al Congrés per la província Lleida, Dante Pérez @ep

Dante Pérez , l'alcalde del PP de Gimenells (Lleida), s'ha donat de baixa del partit després que diverses veus de la cúpula popular hagin criminalitzat les protestes a Ferraz d'aquesta setmana. "Sort d'intentar frenar Sánchez amb passejades de diumenge", ha dit l'alcalde popular en un tuit recollit per CatalunyaPress , fent referència a la manifestació que el PP ha convocat diumenge que ve a les principals ciutats espanyoles.

"Esteu criminalitzant tot un poble que es rebel·la davant la injustícia", ha afirmat Pérez en un altre tuit publicat a la xarxa social X -abans coneguda com a Twitter-.

"Suficient per descobrir que el col·laboracionisme amb l'opressor nia en el més profund del PP. Per això, avui em dono de baixa; per les mateixes raons que me'n vaig anar del PSOE, també un 8 de novembre, el 2017, preveient la seva infame traïció a Espanya", ha sentenciat l'alcalde de Gimenells.

Pérez també ha recordat declaracions que ha fet el PP des de les eleccions del 23J, que l'han defraudat profundament.

A continuació, podeu veure el tuit on anuncia la seva dimissió: