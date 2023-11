El president del Govern, Pedro Sánchez, a la roda de premsa

El PSOE ha estat víctima d'un atac cibernètic després que un grup informàtic hagi piratejat la seva pàgina web. El grup s'anomena FailSistem i està vinculat al grup d'opositors veneçolans #TeamHDP. Aquesta organització ha amenaçat de publicar les dades sensibles del líder socialista, Pedro Sánchez. Per tant, al PSOE li creixen els nans després que la seva seu a Ferraz estigui sent assetjada des de fa dues nit per les protestes, cada cop menys pacífiques, d'opositors i seguidors de la ultradreta.

Durant les tenses protestes a Madrid ia tot Espanya, la pàgina web del PSOE va experimentar problemes tècnics en el moment de més tensió als carrers de tot el país, en el marc de les manifestacions en contra de l'amnistia i del lideratge de Pedro Sánchez .



Segons afirma el PSOE, l'atac era perpetrat per pirates informàtics, que consistia a accedir de forma massiva a la pàgina web escollida pels pirates perquè els servidors col·lapsessin del tot.

FailSistem ha guanyat notorietat a Amèrica Llatina per dirigir els seus atacs contra nacions governades per règims d'esquerra amb tendències autoritàries, com Cuba i Veneçuela . En aquesta ocasió, sembla que el seu objectiu és exposar les accions del govern socialista a Espanya.



En una altra declaració, el grup de hackers ha anunciat la seva intenció de filtrar informació les pròximes hores relacionada amb tots els membres del PSOE, incloent-hi les dades dels seus "servidors de correu electrònic". Això implica lexposició de missatges dindividus que formen part de la base de dades del partit i que tenen comptes de correu electrònic amb el domini de lorganització.