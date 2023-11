Arxiu - El secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez @ep

El secretari general del PSOE , Pedro Sánchez , ha enviat una carta a la militància aquest dimecres, després de les manifestacions i els disturbis davant de la seu nacional de Ferraz les dues últimes nits i ha afirmat que els que acudeixen a les concentracions no accepten els resultats electorals del 23J.

Sánchez s'adreça a les bases del partit per mostrar-los el seu suport "davant els episodis d'intolerable assetjament i violència que els ultres estan perpetrant contra les Cases del Poble del PSOE a tot Espanya", indica.

Segons la seva opinió, es tracta de fets "inacceptables" provocats per la "frustració d'una dreta que convoca i una dreta que mira cap a una altra banda, quan no justifica", assenyala el text remès a la militància.

En aquesta línia, Sánchez sosté que el 23 de juliol els espanyols van rebutjar un govern de PP i Vox i van dir sí a un Executiu presidit pel PSOE. "Un mandat qüestionat pels que es neguen a acceptar els resultats electorals quan no són del seu gust", subratlla.

A més, Sánchez afirma que no es tracta d'un fet aïllat i que s'han vist recentment a altres democràcies, a països com "Estats Units, Brasil o més recentment Argentina", apunta. De fet, considera que són episodis lamentables d'una dreta tradicional "que acaba devorada pels sectors més ultres", com al seu parer està passant a Espanya.