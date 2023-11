Reunió entre el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán i l'expresident de Catalunya, fugit a Bèlgica, Carles Puigdemont.

Ja hi ha pacte entre el PSOE i Junts . Les dues formacions han tancat aquest dimecres a última hora l'acord que permetrà investir Pedro Sánchez , segons han confirmat fonts dels dos partits a diversos mitjans de comunicació. L'acord serà anunciat aquest dijous oficialment i permetrà celebrar la sessió d'investidura entre dimecres i dijous de la setmana que ve.

L'acord s'ha aconseguit el tercer dia de negociacions des que el secretari d'Organització del PSOE i 'número tres' del partit, Santos Cerdán, tornés a la capital europea per tancar definitivament el pacte.

Les dues formacions havien assegurat aquest dimecres que l'acord polític per a l'amnistia fa temps que està tancat, i que només estaven assegurant que la llei no tingui fissures i pugui superar el tràmit parlamentari i l'examen a què previsiblement la sotmetrà el Tribunal Constitucional.

Quan s'oficialitzi l'acord, aquest haurà de ser avalat per les bases de Junts. A la direcció del partit esperen no trobar-se amb una negativa entre els afiliats, ja que el pacte l'ha negociat Carles Puigdemont , la figura amb més importància al partit. A més, i per evitar dissidències, l'expresident ha implicat Laura Borràs en les negociacions, esperant acontentar tots els sectors de Junts.

ELS ULTRES PRESSIONEN A BRUSSEL·LES

L'acord s'ha produït després que última hora de la tarda una vintena de persones encapçalades pels eurodiputats de Vox , Hermann Tertsch , i Margarita de la Pisa , s'hagin congregat davant de l'hotel de Brussel·les on hi ha el dirigent socialista Santos Cerdán al crit d''Espanya no es ven, Espanya es defensa' i 'Puigdemont a presó'. Justament la seva protesta ha coincidit amb una sortida de Santos Cerdán i el seu equip de les instal·lacions de l'hotel, obligant-los a tornar ràpidament al lloc on s'allotgen.

Aquesta tarda, Puigdemont s'ha reunit a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les amb la cúpula de Junts per analitzar l'evolució de la negociació. En concret s'ha vist amb el secretari general, Jordi Turull , la presidenta del partit, Laura Borrà , i la portaveu al Congrés, Miriam Nogueras, i han anat a dinar junts al menjador reservat per a eurodiputats, on han constatat que les parts segueixen parlant, que són dies "molt intensos" i han avaluat l´estat de les negociacions, segons indiquen fonts del partit.

AIXÍ HAN ANAT LES NEGOCIACIONS

Després d'arribar a un acord amb ERC el dijous 2 de novembre passat, l'últim escull que havia d'afrontar el Partit Socialista era l'acord amb la formació de Carles Puigdemont . I no ha estat fàcil; el mateix dijous 2 i l'endemà les converses es van complicar, per l'abast de l'amnistia , però finalment diumenge passat 5 es van començar a recaptar.

Dilluns 6, el negociador de Sumar, Jaume Asens, havia assegurat que l'acord era qüestió d'hores, cosa que no es va acabar complint, i els negociadors van continuar amb reunions fins i tot de matinada.

Les negociacions van continuar durant la jornada de dimarts 7, novament sense concretar-se, amb la llei d'amnistia i "qüestions tècniques" com els grans punts de discordança.

Aquest dimecres 8 semblava, una altra vegada, que arribaria el pacte, però les dues formacions han refredat les expectatives a la tarda, afirmant que seguien havent-hi alguns esculls, i assenyalant que l'acord arribaria "en els propers dies". Tot i això, a última hora ha arribat la gran notícia: el PSOE i Junts han aconseguit un acord que marcarà el futur d'Espanya durant els propers quatre anys: Pedro Sánchez tornarà a ser el president, si no hi ha sorpreses d'última hora.