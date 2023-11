Adolescent amb un mòbil / @EP

Els mòbils són un dispositiu elemental a la vida de la majoria de les persones. Parlar per WhatsApp, comentar a les diferents xarxes socials, guiar-se a través dels mapes interactius... es podria dir que el telèfon s'ha tornat un apèndix de la nostra mà. No obstant això, tots els beneficis que té poden quedar soscavades sota els perills que comporta per segons quines edats.

A Catalunya ja s'han adonat dels perjudicis que poden tenir els mòbils als més joves i per això se n'ha proposat regular l'ús a les escoles. De fet, ja hi ha hagut centres educatius que han posat restriccions a l'ús dels mòbils als dispositius gràcies a un moviment impulsat per famílies de Barcelona.

Aleshores no és estrany que aquesta petició s'hagi estès cap a les entitats governamentals catalanes. De fet, aquest dimecres passat la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, va assegurar al ple del Parlament que s'havia d'"educar" en tot el que fa als mòbils, més que prohibir.

El Consell Escolar de Catalunya (CEC) ha convocat pel 16 de novembre un ple extraordinari per abordar aquesta qüestió. "No es tracta tant de prohibir com d'educar. I educar no vol dir regular l'ús del mòbil dins i fora, sinó també donar eines als adolescents ia les seves famílies perquè s'enfrontin amb criteri als continguts que hi poden trobar", ha explicat . Segons Simó, poden regular la presència del mòbil en determinades hores i espais però creu que cal argumentar i que han d'anar "a la una amb les famílies i amb la comunitat educativa".

"Actualment més del 50% dels centres, concretament el 53% dels instituts, ja han regulat l´ús dels mòbils", ha afirmat la consellera, que ha dit que la Generalitat vol establir un marc general amb la participació de la comunitat educativa.

Després d'admetre que la presència i l'ús del mòbil genera controvèrsia i preocupació, la consellera ha precisat que el Consell Escolar de Catalunya iniciarà un procés participatiu als 12 serveis territorials per elaborar un document amb recomanacions sobre la seva regulació abans d'acabar l'any.

PERE ARAGONÈS, A favor DE LES CONCLUSIONS DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA

Per la seva banda, el president de la Generalitat va assegurar al Ple que donaria suport a les conclusions a què arribi el Consell Escolar de Catalunya sobre l'ús dels telèfons mòbils als centres educatius.

Aquest procés de debat, segons Aragonès, ha de culminar en els propers mesos amb "unes pautes i un marc de referència" que no ha concretat perquè, segons ell, ha de ser sobre la base d'un acord amb la comunitat educativa.

El president de la Generalitat, Pere Aragonés / @EP

I és que considera que l'acord que s'arribi "alterarà molt la vida dels centres sigui quina sigui", i ha demanat que tots els actors s'hi involucrin.

També ha defensat la necessitat d'acompanyar les famílies a l'esforç diari per garantir que els seus fills tinguin unes relacions sanes amb els mòbils i les xarxes socials.

4 RAONS PER EVITAR L'ÚS DEL MÒBIL A CLASSE

Hi ha diversos motius que exemplifiquen fàcilment perquè l'ús dels mòbils a classe no és del tot aconsellable: