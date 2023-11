Arxiu - Ple monogràfic d'educació al Parlament de Catalunya

El Parlament votarà aquest dijous si aprova una moció de la CUP que demana que es constitueixi una ponència redactora conjunta que elabori una proposició de llei del referèndum d'autodeterminació "com a pas previ a fer-ho abans que s'acabi la legislatura".

La iniciativa per elaborar una proposició de llei de referèndum manifesta la necessitat de dirigir-se a les Nacions Unides ia les institucions europees per reclamar una resolució democràtica del conflicte basada en l'autodeterminació i l'amnistia. Els grups parlamentaris de Vox i Cs van presentar dimarts a la Mesa peticions de reconsideració de l'admissió a tràmit de la iniciativa, i aquest dimecres l'òrgan parlamentari les ha rebutjat.

Fonts parlamentàries han explicat que la Mesa ha rebutjat les reconsideracions perquè no hi ha una obligatorietat expressa de tombar intencionalitats polítiques d'una moció i que no s'aprecia continuïtat a la moció de la CUP.

La CUP portarà la proposta a l'hemicicle el mateix dia que Junts i el PSOE oficialitzaran el seu acord.