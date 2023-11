Un moment de la concentració del 8 de novembre. Foto: Europa Press

La sisena nit de manifestacions al carrer Ferraz, on s'ubica la seu nacional del PSOE, es va dissoldre prop de les 23.30 de dimecres passat 8 de novembre. Segons dades de la Delegació del Govern, es van congregar davant de l'edifici unes 1.500 persones en una jornada que ha discorregut de forma pacífica sense que s'hagin registrat detinguts ni ferits.

El tumult es va anar dissolent a poc a poc fins que, finalment, s'ha quedat un grup de persones amb passamuntanyes enarborant una bandera franquista i corejant proclames feixistes, que han acabat abandonant la zona de forma pacífica encara que acompanyats per agents de la UIP. Així mateix, helicòpters han sobrevolat la zona en un fort dispositiu policial.

Això sí, com en jornades anteriors s'han tornat a escoltar proclames contra Pedro Sánchez, el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska o el líder d'EH Bildu Arnaldo Otegi i s'han vist pancartes contra l'amnistia com Viva la unitat d'Espanya o Amnistia no .

Si bé la jornada ha discorregut des del començament de forma pacífica i els efectius de la Policia Nacional no s'han equipat amb cascos, com sí que va passar dimarts, s'han viscut certs moments de tensió quan els manifestants s'han encarat amb una gran xiulada i han aconseguit treure del tumult dues persones que portaven una bandera franquista i passamuntanyes.

Al crit de "que donin la cara", "fora" o "aquesta bandera no ens representa" han aconseguit que la policia retirés de la gentada a aquestes dues persones, un home i una dona, abandonant finalment la concentració entre aplaudiments a acció policial per part dels assistents.